Poll Pay - приложение предлагает простой и удобный способ заработать дополнительные деньги, участвуя в различных маркетинговых исследованиях, таких как опросы и голосования, и получая деньги через различные варианты оплаты.

После открытия приложения пользователей встречает простой в навигации интерфейс, включающий пять основных разделов: Earn, Redeem, Discover, Refer и Leaderboard.

В разделе Earn пользователи могут найти тематические опросы и текущие предложения. Они могут выбирать из множества опросов и других маркетинговых исследований и получать деньги за их выполнение. Poll Pay предлагает ряд опросов и исследований на различные темы, включая потребительские товары, интернет-услуги, игры и многое другое.

В разделе Redeem владельцы счетов могут выбрать способ получения оплаты. В настоящее время Poll Pay предлагает несколько вариантов оплаты, включая PayPal, Litecoin, Bitcoin, Tether, Ethereum, Ripple и Bitcoin Cash.

Раздел Discover - это информативный раздел, в котором пользователи могут узнать о том, как выбрать лучшие опросы и избежать дисквалификации. В нем содержатся полезные советы и рекомендации по максимизации заработка и обеспечению беспроблемного прохождения опросов.

Раздел Refer позволяет пользователям получать дополнительный доход, направляя друзей и родственников в приложение с помощью уникального реферального кода. Когда кто-то регистрируется и завершает опрос, и референт, и новый пользователь получают бонус.

Раздел Leaderboard - это уникальная функция Poll Pay, которая привносит в приложение элемент соревнования. Чтобы заработать вознаграждение и продвинуться по таблице лидеров, игроки могут принимать участие в специальных опросах и соревноваться с другими коллегами.

Помимо этих основных окон, в приложении есть раздел Настройки, где пользователи могут настроить уровень уведомлений, изменить язык приложения, просмотреть историю своих вознаграждений или переключиться на темный режим пользовательского интерфейса.