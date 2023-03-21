Poll Pay для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BitBurst GmbH
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26,67 Мб
Poll Pay - приложение предлагает простой и удобный способ заработать дополнительные деньги, участвуя в различных маркетинговых исследованиях, таких как опросы и голосования, и получая деньги через различные варианты оплаты.
После открытия приложения пользователей встречает простой в навигации интерфейс, включающий пять основных разделов: Earn, Redeem, Discover, Refer и Leaderboard.
В разделе Earn пользователи могут найти тематические опросы и текущие предложения. Они могут выбирать из множества опросов и других маркетинговых исследований и получать деньги за их выполнение. Poll Pay предлагает ряд опросов и исследований на различные темы, включая потребительские товары, интернет-услуги, игры и многое другое.
В разделе Redeem владельцы счетов могут выбрать способ получения оплаты. В настоящее время Poll Pay предлагает несколько вариантов оплаты, включая PayPal, Litecoin, Bitcoin, Tether, Ethereum, Ripple и Bitcoin Cash.
Раздел Discover - это информативный раздел, в котором пользователи могут узнать о том, как выбрать лучшие опросы и избежать дисквалификации. В нем содержатся полезные советы и рекомендации по максимизации заработка и обеспечению беспроблемного прохождения опросов.
Раздел Refer позволяет пользователям получать дополнительный доход, направляя друзей и родственников в приложение с помощью уникального реферального кода. Когда кто-то регистрируется и завершает опрос, и референт, и новый пользователь получают бонус.
Раздел Leaderboard - это уникальная функция Poll Pay, которая привносит в приложение элемент соревнования. Чтобы заработать вознаграждение и продвинуться по таблице лидеров, игроки могут принимать участие в специальных опросах и соревноваться с другими коллегами.
Помимо этих основных окон, в приложении есть раздел Настройки, где пользователи могут настроить уровень уведомлений, изменить язык приложения, просмотреть историю своих вознаграждений или переключиться на темный режим пользовательского интерфейса.
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