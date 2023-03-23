Vov Screen Recorder - это удобный инструмент для захвата экрана компьютера. Используя Vov Screen Recorder, вы можете записать свой рабочий стол, чтобы создать видео, демонстрирующее работу программы, сделать демонстрационный ролик для клиента, записать игровой процесс для публикации в социальных сетях или записать любую другую активность на экране, чтобы поделиться с друзьями или загрузить на потоковые сервисы, такие как YouTube. Vov Screen Recorder может захватывать определенную область или весь экран.

Поддерживаются все популярные видеоформаты, такие как AVI, QuickTime Video (MOV), MP4, MPEG, FLV, WMV, Matroska Video (MKV). Также можно захватить системный звук или свой голос с помощью микрофона. Vov Screen Recorder включает и использует библиотеки из проекта FFmpeg и не требует дополнительных видеокодеков. Поддерживается несколько мониторов, программное кодирование и аппаратное ускорение для AMD, INTEL и NVIDIA GPU (H264 и HEVC).

Ключевые особенности Vov Screen Recorder: