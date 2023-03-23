Vov Screen Recorder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,58 Мб
Vov Screen Recorder - это удобный инструмент для захвата экрана компьютера. Используя Vov Screen Recorder, вы можете записать свой рабочий стол, чтобы создать видео, демонстрирующее работу программы, сделать демонстрационный ролик для клиента, записать игровой процесс для публикации в социальных сетях или записать любую другую активность на экране, чтобы поделиться с друзьями или загрузить на потоковые сервисы, такие как YouTube. Vov Screen Recorder может захватывать определенную область или весь экран.
Поддерживаются все популярные видеоформаты, такие как AVI, QuickTime Video (MOV), MP4, MPEG, FLV, WMV, Matroska Video (MKV). Также можно захватить системный звук или свой голос с помощью микрофона. Vov Screen Recorder включает и использует библиотеки из проекта FFmpeg и не требует дополнительных видеокодеков. Поддерживается несколько мониторов, программное кодирование и аппаратное ускорение для AMD, INTEL и NVIDIA GPU (H264 и HEVC).
Ключевые особенности Vov Screen Recorder:
- Поддерживает программное и аппаратное кодирование.
- Поддерживает несколько мониторов.
- Поддерживает захват звука с микрофона.
- Многоязычный интерфейс.
- Поддерживает полноэкранную и региональную запись.
- Поддерживает выделение указателя мыши.
- Поддерживает захват системных звуков.
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