Resumaker - это удобное приложение, которое предлагает полный набор функций для создания профессиональных резюме, сопроводительных писем и других документов для соискателей. Доступны настраиваемые шаблоны для различных типов вакансий и быстро создает профессионально выглядящие резюме и сопроводительные письма. Приложение также предоставляет полезную информацию о собеседованиях и позволяет пользователям загружать документы в формате PDF.

Главное окно приложения обеспечивает легкий доступ ко всем его ключевым функциям. Пользователи могут выбирать из множества типов документов, включая резюме, сопроводительные письма, письма об увольнении, письма о продвижении по службе и рекомендательные письма. Кроме того, приложение предлагает раздел Загрузки, где можно быстро загрузить все созданные документы в формате PDF.

При создании резюме пользователи могут выбирать из широкого списка шаблонов, каждый из которых подходит для разных отраслей и типов работы.

Окно приложения Создание резюме предоставляет интуитивно понятные возможности для добавления личной информации, опыта работы, проектов, дополнительной информации и цифровых подписей. Также есть возможность настроить стиль и размер шрифта для каждого раздела резюме.

Функция Настройки резюме предлагает дополнительные возможности настройки, включая возможность создания одностраничных или многостраничных документов и добавления сопроводительного письма. В ней также есть возможность включить или отключить различные разделы, такие как Обо мне, Навыки, Интересы, Достижения, Рекомендации, Социальный профиль и другие.

Помимо создания резюме, окно Resumaker Создание сопроводительного письма предлагает множество шаблонов для создания сопроводительного письма, которое дополнит ваше резюме.

Кроме того, в нем содержится полезная информация о собеседованиях, включая советы и часто задаваемые вопросы, которые помогут пользователям подготовиться к процессу поиска работы. Функция Job Application Email предлагает шаблон и руководство по созданию профессионального электронного письма для сопровождения заявлений о приеме на работу.