Resumaker для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,5 Мб
Resumaker скриншот № 1
Resumaker скриншот № 2
Resumaker скриншот № 3
Resumaker скриншот № 4

Resumaker - это удобное приложение, которое предлагает полный набор функций для создания профессиональных резюме, сопроводительных писем и других документов для соискателей. Доступны настраиваемые шаблоны для различных типов вакансий и быстро создает профессионально выглядящие резюме и сопроводительные письма. Приложение также предоставляет полезную информацию о собеседованиях и позволяет пользователям загружать документы в формате PDF.

Главное окно приложения обеспечивает легкий доступ ко всем его ключевым функциям. Пользователи могут выбирать из множества типов документов, включая резюме, сопроводительные письма, письма об увольнении, письма о продвижении по службе и рекомендательные письма. Кроме того, приложение предлагает раздел Загрузки, где можно быстро загрузить все созданные документы в формате PDF.

При создании резюме пользователи могут выбирать из широкого списка шаблонов, каждый из которых подходит для разных отраслей и типов работы.

Окно приложения Создание резюме предоставляет интуитивно понятные возможности для добавления личной информации, опыта работы, проектов, дополнительной информации и цифровых подписей. Также есть возможность настроить стиль и размер шрифта для каждого раздела резюме.

Функция Настройки резюме предлагает дополнительные возможности настройки, включая возможность создания одностраничных или многостраничных документов и добавления сопроводительного письма. В ней также есть возможность включить или отключить различные разделы, такие как Обо мне, Навыки, Интересы, Достижения, Рекомендации, Социальный профиль и другие.

Помимо создания резюме, окно Resumaker Создание сопроводительного письма предлагает множество шаблонов для создания сопроводительного письма, которое дополнит ваше резюме.

Кроме того, в нем содержится полезная информация о собеседованиях, включая советы и часто задаваемые вопросы, которые помогут пользователям подготовиться к процессу поиска работы. Функция Job Application Email предлагает шаблон и руководство по созданию профессионального электронного письма для сопровождения заявлений о приеме на работу.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Dropbox PaperDropbox Paper 304.1

Бесплатное приложение от компании Dropbox, которое предназначено для одновременной работы...

скачать TapScannerTapScanner 2.7.59

Удобное приложение для сканирования документов, квитанций и визиток с возможностью...

скачать Universal CopyUniversal Copy 1.4.2

Universal Copy - простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно без проблем копировать практически любую текстовую информацию в буфер обмена...

скачать NoteblocNotebloc 4.1.3

Удобный инструмент позволяющий сканировать документы при помощи камеры смартфона,...

скачать StocardStocard 8.47.0

Бесплатное и надежное средство для хранения на своем мобильном Android-устройстве...

скачать NovelCatNovelCat 3.4.0

Мобильное приложение, позволяющее пользователям читать различные романы и другие...

Отзывы о программе Resumaker

Admin

Отзывов о программе Resumaker 1.0.16 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв