Resumaker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LogicX
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,5 Мб
Resumaker - это удобное приложение, которое предлагает полный набор функций для создания профессиональных резюме, сопроводительных писем и других документов для соискателей. Доступны настраиваемые шаблоны для различных типов вакансий и быстро создает профессионально выглядящие резюме и сопроводительные письма. Приложение также предоставляет полезную информацию о собеседованиях и позволяет пользователям загружать документы в формате PDF.
Главное окно приложения обеспечивает легкий доступ ко всем его ключевым функциям. Пользователи могут выбирать из множества типов документов, включая резюме, сопроводительные письма, письма об увольнении, письма о продвижении по службе и рекомендательные письма. Кроме того, приложение предлагает раздел Загрузки, где можно быстро загрузить все созданные документы в формате PDF.
При создании резюме пользователи могут выбирать из широкого списка шаблонов, каждый из которых подходит для разных отраслей и типов работы.
Окно приложения Создание резюме предоставляет интуитивно понятные возможности для добавления личной информации, опыта работы, проектов, дополнительной информации и цифровых подписей. Также есть возможность настроить стиль и размер шрифта для каждого раздела резюме.
Функция Настройки резюме предлагает дополнительные возможности настройки, включая возможность создания одностраничных или многостраничных документов и добавления сопроводительного письма. В ней также есть возможность включить или отключить различные разделы, такие как Обо мне, Навыки, Интересы, Достижения, Рекомендации, Социальный профиль и другие.
Помимо создания резюме, окно Resumaker Создание сопроводительного письма предлагает множество шаблонов для создания сопроводительного письма, которое дополнит ваше резюме.
Кроме того, в нем содержится полезная информация о собеседованиях, включая советы и часто задаваемые вопросы, которые помогут пользователям подготовиться к процессу поиска работы. Функция Job Application Email предлагает шаблон и руководство по созданию профессионального электронного письма для сопровождения заявлений о приеме на работу.
Бесплатное приложение от компании Dropbox, которое предназначено для одновременной работы...
Удобное приложение для сканирования документов, квитанций и визиток с возможностью...
Universal Copy - простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно без проблем копировать практически любую текстовую информацию в буфер обмена...
Удобный инструмент позволяющий сканировать документы при помощи камеры смартфона,...
Бесплатное и надежное средство для хранения на своем мобильном Android-устройстве...
Мобильное приложение, позволяющее пользователям читать различные романы и другие...
Отзывы о программе Resumaker
Admin
Отзывов о программе Resumaker 1.0.16 пока нет, можете добавить...