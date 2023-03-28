Jacket - это своего рода служба индексации торрентов, которая в первую очередь предназначена для работы с Sonarr и Radarr (но также работает с SickRage, CouchPotato, Mylar, Lidarr, DuckieTV, qBittorrent, Nefarious, и пр.). Короче говоря, он позволяет вам добавить все ваши любимые сайты для индексации торрентов в одном месте, что избавляет вас от необходимости посещать каждый сайт по отдельности.

Jackett работает как прокси-сервер: он переводит запросы от приложений в HTTP-запросы, специфичные для сайтов трекеров, анализирует HTML-ответ, а затем отправляет результаты обратно запрашивающей программе. Таким образом, с помощью Jackett вы можете просто добавить информацию об API каждого трекера и упростить весь процесс. Каждый API, который вы добавите в Jackett, будет автоматически искать нужный вам сериал или фильм. Больше не нужно вручную искать и проверять каждый сайт отслеживания.

Процесс установки довольно прост: просто загрузите последнюю версию программы установки (если вам будет предложено внести изменения в ваш компьютер, нажмите "Да") и убедитесь, что вы установили флажок "Установить как Windows Serve". После установки запустите приложение и либо воспользуйтесь меню трея Jackett для запуска веб-приложения, либо просто введите следующий адрес в адресной строке браузера: "http://127.0.0.1:9117"

С этого момента вы можете добавлять трекеры с помощью веб-интерфейса. Однако процесс настройки еще не закончен, поскольку вам придется найти API-ключи от вышеупомянутых сервисов, но, к счастью, в Интернете есть множество руководств, которые помогут вам в этом.

Несмотря на то, что работа с Jackett может показаться несколько сложной (особенно для новичков), это, без сомнения, очень полезный инструмент, который при правильном подходе вы будете вознаграждены большим количеством сэкономленного времени, когда захотите посмотреть последние эпизоды ваших любимых телешоу или сериалов.