Sound Recorder Plus - удобное в использовании приложение для звукозаписи, которое позволяет получить потрясающий звук. Возможность записи голосового сообщения, заметки, напоминания, песни и т.д., всегда будет у вас под рукой.

Sound Recorder Plus имеет большой набор полезных функций для записи, воспроизведения и обмена в социальных сетях: