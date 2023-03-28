Sound Recorder Plus для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Digitalchemy, LLC
|Категория:
|Диктофоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,76 Мб
Sound Recorder Plus - удобное в использовании приложение для звукозаписи, которое позволяет получить потрясающий звук. Возможность записи голосового сообщения, заметки, напоминания, песни и т.д., всегда будет у вас под рукой.
Sound Recorder Plus имеет большой набор полезных функций для записи, воспроизведения и обмена в социальных сетях:
- Перезапись на ходу. Просто поставьте текущую запись на паузу, перемотайте ее, перетащив вертикальную линию воспроизведения назад, и перезапишите звук начиная из выбранной точки.
- Впечатляющее качество звука с опциями моно и стереозвука.
- Поддерживает форматы записи звука AAC и WAV.
- Запись в фоновом режиме. Продолжает запись, даже если экран выключен.
- Автоматическое сохранение.
- Неограниченное время записи.
- Запись аудиофайлов любой длины.
- Мини-плеер и полноэкранный плеер.
- Регулируемая скорость воспроизведения. Есть возможность снизить скорость воспроизведения до 0.25x или увеличить ее в два раза по сравнению с обычной скоростью до 2.0x с помощью встроенного аудиоплеера.
- Обмен информацией в социальных сетях.
- Удобные элементы управления воспроизведением аудио. Перетащите вертикальную линию, чтобы перейти к определенной точке записи.
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