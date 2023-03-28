Sound Recorder Plus для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диктофоны
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,76 Мб
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Sound Recorder Plus - удобное в использовании приложение для звукозаписи, которое позволяет получить потрясающий звук. Возможность записи голосового сообщения, заметки, напоминания, песни и т.д., всегда будет у вас под рукой.

Sound Recorder Plus имеет большой набор полезных функций для записи, воспроизведения и обмена в социальных сетях:

  • Перезапись на ходу. Просто поставьте текущую запись на паузу, перемотайте ее, перетащив вертикальную линию воспроизведения назад, и перезапишите звук начиная из выбранной точки.
  • Впечатляющее качество звука с опциями моно и стереозвука.
  • Поддерживает форматы записи звука AAC и WAV.
  • Запись в фоновом режиме. Продолжает запись, даже если экран выключен.
  • Автоматическое сохранение.
  • Неограниченное время записи.
  • Запись аудиофайлов любой длины.
  • Мини-плеер и полноэкранный плеер.
  • Регулируемая скорость воспроизведения. Есть возможность снизить скорость воспроизведения до 0.25x или увеличить ее в два раза по сравнению с обычной скоростью до 2.0x с помощью встроенного аудиоплеера.
  • Обмен информацией в социальных сетях.
  • Удобные элементы управления воспроизведением аудио. Перетащите вертикальную линию, чтобы перейти к определенной точке записи.
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