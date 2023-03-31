Calendly Mobile для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.13.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18,22 Мб
Calendly Mobile скриншот № 1
Calendly Mobile скриншот № 2
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Calendly Mobile скриншот № 4

Calendly Mobile - это платформа для автоматизации составления расписания, позволяющая избавиться от переписки по электронной почте. Присутствует возможность быстро копировать ссылки Calendly и вставлять их в электронное письмо, текст или любое другое приложение, экономя ваше время, когда вы находитесь вдали от компьютера.

Особенности Calendly Mobile:

  • Интеграция календаря: работает с календарем Google, Outlook, Office 365 или iCloud.
  • Установка времени буферизации между собраниями, предотвращение встреч в последнюю минуту, создание секретных типов событий и многое другое.
  • Поддержка индивидуальных встреч, циклических встреч и коллективных встреч.
  • Точное определение часового пояса для приглашенных, чтобы все были на одной странице.
  • Автоматизируйте задачи с помощью Zoom, Google Meet, Salesforce, GoToMeeting, Zapier и других.
  • Подходит как для пользователей, так и для целых команд и отделов.
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