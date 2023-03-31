Calendly Mobile - это платформа для автоматизации составления расписания, позволяющая избавиться от переписки по электронной почте. Присутствует возможность быстро копировать ссылки Calendly и вставлять их в электронное письмо, текст или любое другое приложение, экономя ваше время, когда вы находитесь вдали от компьютера.

Особенности Calendly Mobile: