Calendly Mobile для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.13.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Calendly
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18,22 Мб
Calendly Mobile - это платформа для автоматизации составления расписания, позволяющая избавиться от переписки по электронной почте. Присутствует возможность быстро копировать ссылки Calendly и вставлять их в электронное письмо, текст или любое другое приложение, экономя ваше время, когда вы находитесь вдали от компьютера.
Особенности Calendly Mobile:
- Интеграция календаря: работает с календарем Google, Outlook, Office 365 или iCloud.
- Установка времени буферизации между собраниями, предотвращение встреч в последнюю минуту, создание секретных типов событий и многое другое.
- Поддержка индивидуальных встреч, циклических встреч и коллективных встреч.
- Точное определение часового пояса для приглашенных, чтобы все были на одной странице.
- Автоматизируйте задачи с помощью Zoom, Google Meet, Salesforce, GoToMeeting, Zapier и других.
- Подходит как для пользователей, так и для целых команд и отделов.
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