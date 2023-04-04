Jim's Toolbox для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cemil Tasdemir
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,25 Мб
Jim's Toolbox - это набор бесплатных инструментов, который может быть использован любым пользователем для большего контроля над своей машиной. Он предоставляет быстрый доступ к нескольким системным, сетевым и диагностическим инструментам, а также инструментам реестра и программному обеспечению для настройки и управления компьютером.
Программа предназначена для облегчения доступа к системным функциям, которые могут быть труднодоступными в обычных условиях. Быстрые ссылки в едином интерфейсе способствуют удобству и эффективности, что делает использование программы особенно полезным для неопытных пользователей.
System Tools состоит из инструментов для быстрого получения информации о вашей системе, а также опций для ремонта и восстановления компьютера. Вы можете восстановить ПК до предыдущей точки восстановления, перезагрузить систему в режиме восстановления, просканировать компьютер на наличие поврежденных файлов и многое другое.
Сетевые инструменты помогут вам изменить настройки DNS, а также блокировать определенные URL-адреса, если это необходимо. Дополнительные инструменты для диагностики системы позволят проанализировать запущенные процессы и управлять загрузкой системы, а функция поиска кодов ошибок поможет определить возможную причину проблемы.
Инструменты реестра содержат различные хаки для реестра, такие как добавление новых записей в контекстное меню для большей универсальности и другие полезные функции. Разделы "Программное обеспечение" и "Визуальные средства" содержат программы, которые могут улучшить ваши рабочие процессы.
Jim's Toolbox - это простой, но полезный инструмент для управления системой. Хотя большинство инструментов, которые он предоставляет, могут быть доступны конечному пользователю и без этой программы, она может быть особенно полезной для новичков и неопытных пользователей, которые ищут удобный способ управления своим компьютером.
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