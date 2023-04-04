Kate - это кроссплатформенный текстовый редактор, который поддерживает различные языки программирования, включая C, C++, Haskell, Latex, LISP, Lua, Pascal, Python и Ruby.

Одна из главных особенностей Kate - это возможность одновременного открытия нескольких файлов и их отображение в древовидном порядке на боковой панели, что значительно облегчает работу с проектами, состоящими из множества файлов.

Кроме того, Kate обладает множеством полезных функций, таких как подсветка синтаксиса для различных языков программирования, автодополнение, автоматическое форматирование кода, функция быстрого поиска и замены, а также эмулятор терминала, позволяющий выполнять команды внутри редактора.

Kate расширяется за счет модулей, которые добавляют новые функции и возможности. Модули могут быть установлены и удалены из редактора, что позволяет настроить его под свои нужды.

В целом, Kate - это достаточно мощный и гибкий текстовый редактор, который подходит для работы как для начинающих, так и для опытных пользователей. Он имеет богатый набор функций и возможностей, которые позволяют ускорить и упростить работу с текстовыми файлами и кодом программ.