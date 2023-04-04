Kate для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|22.12.3 Build 1993 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Kate Authors
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|66,65 Мб
Kate - это кроссплатформенный текстовый редактор, который поддерживает различные языки программирования, включая C, C++, Haskell, Latex, LISP, Lua, Pascal, Python и Ruby.
Одна из главных особенностей Kate - это возможность одновременного открытия нескольких файлов и их отображение в древовидном порядке на боковой панели, что значительно облегчает работу с проектами, состоящими из множества файлов.
Кроме того, Kate обладает множеством полезных функций, таких как подсветка синтаксиса для различных языков программирования, автодополнение, автоматическое форматирование кода, функция быстрого поиска и замены, а также эмулятор терминала, позволяющий выполнять команды внутри редактора.
Kate расширяется за счет модулей, которые добавляют новые функции и возможности. Модули могут быть установлены и удалены из редактора, что позволяет настроить его под свои нужды.
В целом, Kate - это достаточно мощный и гибкий текстовый редактор, который подходит для работы как для начинающих, так и для опытных пользователей. Он имеет богатый набор функций и возможностей, которые позволяют ускорить и упростить работу с текстовыми файлами и кодом программ.
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