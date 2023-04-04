Fanya для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.74 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Fanya Todo list & Tasks Apps
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6,79 Мб
Fanya - это приложение для Android, которое было разработано, чтобы помочь вам отслеживать задачи и управлять списками дел. Приложение имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс, в котором легко ориентироваться, а меню и опции просты и понятны.
Если вам нужно создать новую задачу, вы можете быстро добавить ее, нажав кнопку Plus в нижней части экрана. В Fanya также есть ярлык предварительного просмотра дня, который отображает все ваши задачи на день в окне календаря. Это особенно полезно для организации расписания и для того, чтобы не забыть о важных заданиях.
Еще одна полезная функция Fanya - ярлык Поиск задач, который позволяет быстро находить конкретные задачи, сортировать их по категориям или статусу, а также искать выполненные. Вы даже можете создавать категории, чтобы группировать задачи и поддерживать порядок.
В окне Профиль вы можете настроить приложение, изменив темы, включив уведомления и добавив новые категории. Вы также можете создавать резервные копии и восстанавливать данные, импортировать задачи и настраивать такие параметры, как время начала календаря и язык.
Каждая задача, которую вы создаете в Fanya, включает название и описание, содержит дату выполнения, возможность напоминания, время начала и окончания, а также кнопку "отметить как выполненную". Вы даже можете синхронизировать свои задачи с Outlook, что облегчает управление ими на нескольких устройствах.
При необходимости вы можете изменить свое имя, удалить все задачи или прекратить синхронизацию с Outlook в окне Настройки. В результате вы получаете больше контроля над приложением и можете настроить его под свои нужды.
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