Fanya для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.74 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:6,79 Мб
Fanya скриншот № 1
Fanya скриншот № 2
Fanya скриншот № 3
Fanya скриншот № 4

Fanya - это приложение для Android, которое было разработано, чтобы помочь вам отслеживать задачи и управлять списками дел. Приложение имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс, в котором легко ориентироваться, а меню и опции просты и понятны.

Если вам нужно создать новую задачу, вы можете быстро добавить ее, нажав кнопку Plus в нижней части экрана. В Fanya также есть ярлык предварительного просмотра дня, который отображает все ваши задачи на день в окне календаря. Это особенно полезно для организации расписания и для того, чтобы не забыть о важных заданиях.

Еще одна полезная функция Fanya - ярлык Поиск задач, который позволяет быстро находить конкретные задачи, сортировать их по категориям или статусу, а также искать выполненные. Вы даже можете создавать категории, чтобы группировать задачи и поддерживать порядок.

В окне Профиль вы можете настроить приложение, изменив темы, включив уведомления и добавив новые категории. Вы также можете создавать резервные копии и восстанавливать данные, импортировать задачи и настраивать такие параметры, как время начала календаря и язык.

Каждая задача, которую вы создаете в Fanya, включает название и описание, содержит дату выполнения, возможность напоминания, время начала и окончания, а также кнопку "отметить как выполненную". Вы даже можете синхронизировать свои задачи с Outlook, что облегчает управление ими на нескольких устройствах.

При необходимости вы можете изменить свое имя, удалить все задачи или прекратить синхронизацию с Outlook в окне Настройки. В результате вы получаете больше контроля над приложением и можете настроить его под свои нужды.

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