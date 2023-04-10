Playnite - это приложение с открытым исходным кодом, цель которого - предоставить вам единый пользовательский интерфейс для управления играми, независимо от их платформы. Оно позволяет упорядочивать игры, устанавливать и запускать их, а также автоматически обновлять библиотеку.

При первом запуске программы вам будет предложено импортировать игры из Steam, GOG, Origin или Uplay. Конечно, вы можете пропустить этот процесс и импортировать только игры без DRM, если вы не пользуетесь ни одним из этих сервисов. Ваша библиотека Steam может быть импортирована мгновенно, но для GOG и Origin потребуются данные вашей учетной записи. Playnite может импортировать либо только установленные игры, либо все игры, которыми вы владеете.

Любая игра может быть запущена простым двойным щелчком на ее записи, а программа сворачивается или отправляется в системный трей автоматически после запуска игры. Более того, вы можете устанавливать игры из своей библиотеки прямо из Playnite, а также запускать любой из доступных сторонних клиентов из контекстного меню в трее.

Существует множество способов навести порядок в вашей библиотеке игр, поскольку приложение позволяет группировать и сортировать элементы на основе множества параметров. Например, можно создавать пользовательские категории, фильтровать и группировать игры по магазинам, а также показывать только установленные, неустановленные или избранные игры. Игры, которые вы больше не хотите видеть, можно даже скрыть.

Доступные игры можно просматривать в виде простого списка с отображением подробной информации о них после нажатия на название, но приложение также может показывать обложки или более подробные записи.

В настройках программы можно выбрать классическую или современную тему пользовательского интерфейса, также доступны для загрузки дополнительные темы. Вы даже можете создавать свои собственные темы, но этот процесс не совсем удобен для новичков.

В целом, Playnite - это приложение, которое обязательно стоит использовать геймерам, особенно тем, у кого большая библиотека игр, распространяющаяся на нескольких платформах цифровой дистрибуции. Его очень легко настроить, и оно обеспечивает доступ ко всем вашим играм, независимо от их источника, с помощью интуитивно понятного, унифицированного пользовательского интерфейса.