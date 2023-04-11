ТОП-сегодня раздела "Автоматизация"

OP Auto Clicker 3.0 Бесплатный полноценный автокликер с двумя режимами работы - с динамическим...

AutoHotkey 2.0.0 AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и...

Ghost Automizer 2.8 Ghost Automizer - программа запоминает ваши действия мышкой и клавиатурой а потом в заданное...

HotkeyP 4.9 HotkeyP - небольшая портативная утилита для организации своих собственных сочетаний горячих клавиш...

Silent key finder 1.0.0.12 Silent key finder - очень маленькая утилита для определения типа инсталлятора с целью идентификации ключей и параметров автоматической (тихой) установки...