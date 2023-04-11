Perfect Hotkey для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.98
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Автоматизация
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:5,19 Мб
Perfect Hotkey скриншот № 1
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Perfect Hotkey скриншот № 3

Perfect Hotkey - мощная утилита для управления и переопределения горячих клавиш для Windows. Perfect Hotkey позволяет скрывать программы и окна, мгновенно завершать работу, перезапускать или выходить из системы, вставлять готовые сообщения, открывать неограниченное количество веб-сайтов, программ, игр, файлов, папок, дисков и пр.

Особенности Perfect Hotkey:

  • Создавайте и управляйте готовыми сообщениями для любых программ.
  • Открывайте свои любимые веб-сайты, не запуская браузер.
  • Запускайте свои программы, не находя их в меню «Пуск», на рабочем столе или в папках.
  • Закрывайте, сворачивайте, разворачивайте окна одной клавишей, ни на что не нажимая.
  • Скройте любую программу, игру, видео, картинку одной клавишей.
  • Выключите или перезагрузите компьютер менее чем за секунду.
  • Открывайте любую программу, веб-сайт, игру, файл, папку, диск, музыку, видео, документ, изображение в любом месте и в любое время, не находя, не щелкая и не открывая их.
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