Perfect Hotkey для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.98
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|YL Computing,Inc
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|5,19 Мб
Perfect Hotkey - мощная утилита для управления и переопределения горячих клавиш для Windows. Perfect Hotkey позволяет скрывать программы и окна, мгновенно завершать работу, перезапускать или выходить из системы, вставлять готовые сообщения, открывать неограниченное количество веб-сайтов, программ, игр, файлов, папок, дисков и пр.
Особенности Perfect Hotkey:
- Создавайте и управляйте готовыми сообщениями для любых программ.
- Открывайте свои любимые веб-сайты, не запуская браузер.
- Запускайте свои программы, не находя их в меню «Пуск», на рабочем столе или в папках.
- Закрывайте, сворачивайте, разворачивайте окна одной клавишей, ни на что не нажимая.
- Скройте любую программу, игру, видео, картинку одной клавишей.
- Выключите или перезагрузите компьютер менее чем за секунду.
- Открывайте любую программу, веб-сайт, игру, файл, папку, диск, музыку, видео, документ, изображение в любом месте и в любое время, не находя, не щелкая и не открывая их.
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