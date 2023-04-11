Podcast Go для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.21.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,24 Мб
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Podcast Go скриншот № 3

Podcast Go - бесплатный и элегантный подкаст-плеер для Android. Позволяет вам находить, загружать и слушать подкасты в любом месте и в любое время. Также присутствует возможность подписаться на своих избранных артистов, чтобы вы всегда были в курсе событий. Доступно более 300000 подкастов, разбитых на категории, такие как комедия, музыка, новости, игры, образование и так далее.

Особенности Podcast Go:

  • Загрузите эпизоды и слушайте их в автономном режиме.
  • Откройте для себя новые и популярные подкасты.
  • Создайте свои собственные плейлисты.
  • Скорость управления скоростью.
  • Выберите понравившуюся тему приложения.
  • Установите таймер сна.
  • Подпишитесь подкасты. Вы получите уведомления о новых эпизодах.
  • Улучшенная производительность благодаря вычислению цветовой палитры для каждого подкаста.
  • Сохранение файлов подкастов на SD-карту.
  • Поддержка Chromecast.
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Отзывы о программе Podcast Go

Admin

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