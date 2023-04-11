Podcast Go для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.21.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sanity Audio Apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,24 Мб
Podcast Go - бесплатный и элегантный подкаст-плеер для Android. Позволяет вам находить, загружать и слушать подкасты в любом месте и в любое время. Также присутствует возможность подписаться на своих избранных артистов, чтобы вы всегда были в курсе событий. Доступно более 300000 подкастов, разбитых на категории, такие как комедия, музыка, новости, игры, образование и так далее.
Особенности Podcast Go:
- Загрузите эпизоды и слушайте их в автономном режиме.
- Откройте для себя новые и популярные подкасты.
- Создайте свои собственные плейлисты.
- Скорость управления скоростью.
- Выберите понравившуюся тему приложения.
- Установите таймер сна.
- Подпишитесь подкасты. Вы получите уведомления о новых эпизодах.
- Улучшенная производительность благодаря вычислению цветовой палитры для каждого подкаста.
- Сохранение файлов подкастов на SD-карту.
- Поддержка Chromecast.
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Отзывы о программе Podcast Go
Admin
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