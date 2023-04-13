YL Email Address Extractor - полезный инструмент для поиска всех адресов электронной почты в папках Outlook или папках AOL Mail, который извлекает все электронные письма из нескольких меток (например, Входящие, Отправленные, Спам и т.д.) и извлекает адреса электронной почты из нескольких полей (например, Тело электронной почты, Кому, От, Копия, Скрытая копия и т. д.).

YL Email Address Extractor очень прост в использовании, пользовательский интерфейс понятен, пользователь может быстро экспортировать необходимые данные несколькими щелчками мыши.

Особенности YL Email Address Extractor: