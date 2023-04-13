YL Email Address Extractor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $20.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|YL Computing,Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|30,95 Мб
YL Email Address Extractor - полезный инструмент для поиска всех адресов электронной почты в папках Outlook или папках AOL Mail, который извлекает все электронные письма из нескольких меток (например, Входящие, Отправленные, Спам и т.д.) и извлекает адреса электронной почты из нескольких полей (например, Тело электронной почты, Кому, От, Копия, Скрытая копия и т. д.).
YL Email Address Extractor очень прост в использовании, пользовательский интерфейс понятен, пользователь может быстро экспортировать необходимые данные несколькими щелчками мыши.
Особенности YL Email Address Extractor:
- Извлечение неограниченного количества адресов электронной почты из вашей учетной записи Outlook и AOL Mail.
- Извлечение адреса электронной почты из таких папок, как «Входящие», «Отправленные» и т. д. в Gmail.
- Извлечение адреса электронной почты из таких полей, как «Кому», «От», «Копия», «Скрытая копия» и т. д.
- Автоматическое удаление повторяющихся адресов электронной почты.
- Поддержка сохранения результатов в файл Excel или в буфер обмена.
- Поддержка использования прокси Socks4/Socks5.
- Поддержка использования Http/Https-прокси.
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