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YL Email Address Extractor для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $20.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:30,95 Мб
YL Email Address Extractor скриншот № 1
YL Email Address Extractor скриншот № 2

YL Email Address Extractor - полезный инструмент для поиска всех адресов электронной почты в папках Outlook или папках AOL Mail, который извлекает все электронные письма из нескольких меток (например, Входящие, Отправленные, Спам и т.д.) и извлекает адреса электронной почты из нескольких полей (например, Тело электронной почты, Кому, От, Копия, Скрытая копия и т. д.).

YL Email Address Extractor очень прост в использовании, пользовательский интерфейс понятен, пользователь может быстро экспортировать необходимые данные несколькими щелчками мыши.

Особенности YL Email Address Extractor:

  • Извлечение неограниченного количества адресов электронной почты из вашей учетной записи Outlook и AOL Mail.
  • Извлечение адреса электронной почты из таких папок, как «Входящие», «Отправленные» и т. д. в Gmail.
  • Извлечение адреса электронной почты из таких полей, как «Кому», «От», «Копия», «Скрытая копия» и т. д.
  • Автоматическое удаление повторяющихся адресов электронной почты.
  • Поддержка сохранения результатов в файл Excel или в буфер обмена.
  • Поддержка использования прокси Socks4/Socks5.
  • Поддержка использования Http/Https-прокси.
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