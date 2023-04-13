Shift Schedule для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.19.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:18,25 Мб
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Shift Schedule - приложение позволяет создавать и отслеживать посменные периодические и непериодические графики работы, устанавливать будильники для смен и смотреть статистику рабочего времени.

Основные функции Shift Schedule:

  • Настройка разных типов рабочих смен (дневная смена, ночная смена, вечерняя смена, выходные, больничные, отпуска и т. д.).
  • Каждая смена может содержать любое количество будильников.
  • Возможность установки штатного будильника или любого стороннего будильника.
  • Создание периодических графиков для вашего предприятия. Вы видите не только свой график, но и графики всех бригад, и как бригады меняют друг друга.
  • Для любой даты можно сразу увидеть, как работает какая бригада в этот день.
  • Более 25 готовых шаблонов (день-ночь-48, пятидневка, сутки-трое, трехсменный четырехбригадный, длинная-короткая неделя, и многие другие).
  • Индивидуальные графики, если ваш график не повторяется, или нужно вести свой график отдельно от графика предприятия.
  • Удобное управление будильниками. Можно выключить все будильники на период отпуска или больничного одной кнопкой.
  • Сравнение нескольких графиков на одном экране. Дает возможность находить совпадающие выходные.
  • Виджеты на рабочий стол. Можно видеть график, не заходя в приложение.
  • Подсчет рабочего времени. Дневные часы, вечерние часы, ночные часы. Статистика отработанного времени.
  • Экспорт графиков в PDF, чтобы можно было распечатать.
  • Возможность поделиться графиком с коллегами или близкими.
  • Облачное хранилище для графиков. После смены или сброса телефона достаточно просто снова войти в аккаунт.
  • Настройка цветов для смен и теста.
  • Светлая и темная тема.
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