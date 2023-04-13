Отзывов о программе Shift Schedule 1.19.11 пока нет, можете добавить...

Приложение отображает на весь дисплей цифровые часы. Может показывать день недели и дату...

Хорошо продуманное приложение-календарь, которое может стать ценным инструментом для...

Shift Schedule - приложение позволяет создавать и отслеживать посменные периодические и непериодические графики работы, устанавливать будильники для смен и смотреть статистику рабочего времени.

Мы используем файлы cookies для того, чтобы предоставить вам больше возможностей при использовании нашего сайта