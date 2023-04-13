Shift Schedule для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.19.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Volodymyr Kondratenko
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|18,25 Мб
Shift Schedule - приложение позволяет создавать и отслеживать посменные периодические и непериодические графики работы, устанавливать будильники для смен и смотреть статистику рабочего времени.
Основные функции Shift Schedule:
- Настройка разных типов рабочих смен (дневная смена, ночная смена, вечерняя смена, выходные, больничные, отпуска и т. д.).
- Каждая смена может содержать любое количество будильников.
- Возможность установки штатного будильника или любого стороннего будильника.
- Создание периодических графиков для вашего предприятия. Вы видите не только свой график, но и графики всех бригад, и как бригады меняют друг друга.
- Для любой даты можно сразу увидеть, как работает какая бригада в этот день.
- Более 25 готовых шаблонов (день-ночь-48, пятидневка, сутки-трое, трехсменный четырехбригадный, длинная-короткая неделя, и многие другие).
- Индивидуальные графики, если ваш график не повторяется, или нужно вести свой график отдельно от графика предприятия.
- Удобное управление будильниками. Можно выключить все будильники на период отпуска или больничного одной кнопкой.
- Сравнение нескольких графиков на одном экране. Дает возможность находить совпадающие выходные.
- Виджеты на рабочий стол. Можно видеть график, не заходя в приложение.
- Подсчет рабочего времени. Дневные часы, вечерние часы, ночные часы. Статистика отработанного времени.
- Экспорт графиков в PDF, чтобы можно было распечатать.
- Возможность поделиться графиком с коллегами или близкими.
- Облачное хранилище для графиков. После смены или сброса телефона достаточно просто снова войти в аккаунт.
- Настройка цветов для смен и теста.
- Светлая и темная тема.
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