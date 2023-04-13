Podcast Guru для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.5-beta3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:22,58 Мб
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Podcast Guru скриншот № 3
Podcast Guru скриншот № 4

Podcast Guru - приложение для подкастов с поддержкой новейших функций открытого подкастинга. Присутствует полная интеграция с Podchaser, благодаря чему у пользователя имеется доступ к профилям создателей, спискам пользователей, обзорам и рейтингам.

Также программа предлагает резервное копирование в облаке в режиме реального времени и поддержку кроссплатформенности.

Особенности Podcast Guru:

  • Автономная поддержка с автоматической загрузкой ваших любимых подкастов.
  • Ночной режим.
  • Поддержка нескольких поисковых систем (iTunes, The Podcast Index и т.д.).
  • Просмотр подкастов по категориям.
  • Обзоры и рейтинги эпизодов подкастов.
  • Настраиваемая скорость воспроизведения.
  • Полная поддержка списков воспроизведения.
  • Таймер сна.
  • Поддержка Android Auto.
  • Поддержка Cast (ChromeCast, другие смарт-устройства).
  • Поддержка внешнего хранилища.
  • Виджет главного экрана.
  • Доступность и совместимость с программами чтения с экрана.
  • Изменяемая очередь воспроизведения.
  • Фильтрация жанров.
  • Поддержка импорта/экспорта OPML.
  • Просмотр популярных и трендовых подкастов.
  • Просмотр профилей подкастеров, создателей и гостей.
  • Облачная синхронизация в реальном времени и резервное копирование на всех ваших устройствах (включая iOS).
  • Расширенный контроль скорости.
  • Расширенная автоматизация управления дисками/хранилищами.
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Отзывы о программе Podcast Guru

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