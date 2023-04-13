Podcast Guru - приложение для подкастов с поддержкой новейших функций открытого подкастинга. Присутствует полная интеграция с Podchaser, благодаря чему у пользователя имеется доступ к профилям создателей, спискам пользователей, обзорам и рейтингам.

Также программа предлагает резервное копирование в облаке в режиме реального времени и поддержку кроссплатформенности.

Особенности Podcast Guru: