Podcast Guru для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.5-beta3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Really Bad Apps LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|22,58 Мб
Podcast Guru - приложение для подкастов с поддержкой новейших функций открытого подкастинга. Присутствует полная интеграция с Podchaser, благодаря чему у пользователя имеется доступ к профилям создателей, спискам пользователей, обзорам и рейтингам.
Также программа предлагает резервное копирование в облаке в режиме реального времени и поддержку кроссплатформенности.
Особенности Podcast Guru:
- Автономная поддержка с автоматической загрузкой ваших любимых подкастов.
- Ночной режим.
- Поддержка нескольких поисковых систем (iTunes, The Podcast Index и т.д.).
- Просмотр подкастов по категориям.
- Обзоры и рейтинги эпизодов подкастов.
- Настраиваемая скорость воспроизведения.
- Полная поддержка списков воспроизведения.
- Таймер сна.
- Поддержка Android Auto.
- Поддержка Cast (ChromeCast, другие смарт-устройства).
- Поддержка внешнего хранилища.
- Виджет главного экрана.
- Доступность и совместимость с программами чтения с экрана.
- Изменяемая очередь воспроизведения.
- Фильтрация жанров.
- Поддержка импорта/экспорта OPML.
- Просмотр популярных и трендовых подкастов.
- Просмотр профилей подкастеров, создателей и гостей.
- Облачная синхронизация в реальном времени и резервное копирование на всех ваших устройствах (включая iOS).
- Расширенный контроль скорости.
- Расширенная автоматизация управления дисками/хранилищами.
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Отзывы о программе Podcast Guru
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