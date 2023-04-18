Gamma Manager для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
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Размер:352 Кб
Gamma Manager скриншот № 1

Gamma Manager - бесплатное и простое в использовании приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет точно настроить параметры яркости и гаммы на ваших мониторах без лишних хлопот.

Если яркость монитора можно в некоторой степени отрегулировать через системные настройки, то этого нельзя сказать о параметрах гаммы. В некоторых случаях операционная система предлагает минимальный контроль над этими настройками, или они вообще могут быть недоступны.

Приложение не требует установки, поэтому достаточно просто запустить его, и вы сможете настроить параметры мониторов. Однако имейте в виду, что приложение создает INI-файл, в котором сохраняет ваши настройки, поэтому вам может понадобиться создать папку специально для этой цели. Также присутствует возможность создать профиль для каждого монитора.

Интерфейс состоит из одного окна, где вы можете настроить гамму, яркость или контрастность, вводя нужное значение или перемещая указатель трекбара. Цветные кнопки позволяют управлять параметрами гамма-темпа независимо для rgb или в общем. Есть флажок для экстремальных значений контрастности. Имеется трекбар для больших изменений, стрелки клавиатуры или щелчки мыши в стороны от указателя трекбара для малых изменений. Если вы вдруг передумаете, просто нажмите кнопку "Сброс", чтобы вернуть все значения по умолчанию.

Приложение может быть полезным для всех, кто использует несколько мониторов. Тем не менее, оно отлично работает и с одним монитором, поскольку вы можете легко переключаться между профилями. Например, вы можете создать профиль с высокой яркостью и гаммой для игровых сессий и профиль с более низкими настройками для чтения или работы с документами.

В целом, Gamma Manager - это простое в использовании приложение, которое может пригодиться всем, кто хочет получить больше контроля над настройками своего монитора. Вы можете не только точно настроить различные параметры, но и переключать профили в зависимости от ваших задач.

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