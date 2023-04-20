TweakNow WinSecret Plus для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $8.99
|Ограничение:
|7 дней
|Версия:
|4.5.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tweak Now
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|22 Мб
TweakNow WinSecret Plus - программа, с помощью которой можно улучшить внешний вид ОС Windows 10/11 и изменить некоторые функции, включая панель задач, ее размер, выравнивание, положение и пр.
Программа предоставляет простой способ настроить системные значки на рабочем столе без необходимости копаться в настройках, например указать интервал между всеми значками рабочего стола, изменить цвета темы (светлый и темный), включить сообщения о входе в систему или настроить интервал, в течение которого система должна ждать завершения не отвечающего приложения.
Помимо улучшения визуального оформления и базовой функциональности, программа также может помочь улучшить конфиденциальность, например можно запретить приложениям показывать вам персонализированную рекламу, используя ваш рекламный ID. Также можно управлять сбором данных и телеметрией, полностью отключив соответствующие функции. Кроме того присутствует возможность отключить DiagTrack при запуске, который, по сути, является службой, предназначенной для периодической отправки Microsoft более или менее анонимных данных.
Особенности TweakNow WinSecret Plus:
- Генератор QR-кода для текста, ссылок, электронной почты, Whatsapp, SMS, Wi-Fi и пр.
- Конвертация нескольких изображений в другой формат (jpg, png, tiff или webp).
- Автоматическое изменение режима темы приложений и системы на светлый или темный.
- Поиск и удаление дубликатов файлов.
- Анализ, какие файлы или папки занимают место на вашем жестком диске.
- Просмотр подробной информации обо всех запущенных процессах и изменение уровня приоритета для указанного процесса.
- Безопасная очистка неиспользуемых элементов из реестра Windows.
- И многое другое...
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