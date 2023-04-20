TweakNow WinSecret Plus - программа, с помощью которой можно улучшить внешний вид ОС Windows 10/11 и изменить некоторые функции, включая панель задач, ее размер, выравнивание, положение и пр.

Программа предоставляет простой способ настроить системные значки на рабочем столе без необходимости копаться в настройках, например указать интервал между всеми значками рабочего стола, изменить цвета темы (светлый и темный), включить сообщения о входе в систему или настроить интервал, в течение которого система должна ждать завершения не отвечающего приложения.

Помимо улучшения визуального оформления и базовой функциональности, программа также может помочь улучшить конфиденциальность, например можно запретить приложениям показывать вам персонализированную рекламу, используя ваш рекламный ID. Также можно управлять сбором данных и телеметрией, полностью отключив соответствующие функции. Кроме того присутствует возможность отключить DiagTrack при запуске, который, по сути, является службой, предназначенной для периодической отправки Microsoft более или менее анонимных данных.

Особенности TweakNow WinSecret Plus: