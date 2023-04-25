Guru Maps - набор инструментов необходимых для комфортного путешествия в условиях непостоянного подключения к Интернету, которые включают в себя офлайн-карты, офлайн-поиск и офлайн-навигацию. Позволяет планировать и сохранять свои маршруты заранее и отмечать интересные места на карте, создавать свой коллекции POI или загружать готовые в форматах GPX или KML.

Особенности Guru Maps: