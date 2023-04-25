Guru Maps для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Карты - GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:63,89 Мб
Guru Maps скриншот № 1
Guru Maps скриншот № 2
Guru Maps скриншот № 3
Guru Maps скриншот № 4

Guru Maps - набор инструментов необходимых для комфортного путешествия в условиях непостоянного подключения к Интернету, которые включают в себя офлайн-карты, офлайн-поиск и офлайн-навигацию. Позволяет планировать и сохранять свои маршруты заранее и отмечать интересные места на карте, создавать свой коллекции POI или загружать готовые в форматах GPX или KML.

Особенности Guru Maps:

  • подробные и понятные, основанные на данных OpenStreetMap.org;
  • настраиваемый размер шрифта и переключаемый язык надписей на карте;
  • позволяет выбрать какие объекты отображать, а какие спрятать;
  • карты занимают мало места, так как хранятся в векторном формате;
  • построение маршрута к любому месту на карте для пешехода, велосипедиста, автомобиля, по прямой;
  • пошаговые инструкции по ходу движения с голосовым сопровождением;
  • возможность добавлять промежуточные точки на пути следования;
  • отображение альтернативных маршрутов следования в дополнение к текущему;
  • сохранение построенного маршрута для дальнейшего использования;
  • информативная приборная панель во время записи трека: пройденное расстояние, текущая скорость, продолжительность записи трека и высота над уровнем моря;
  • присвоение треку одного из 7 цветов или раскраска трека в зависимости от скорости/высоты для большей наглядности;
  • детальная статистика по времени, скорости, расстоянию и перепаду высот;
  • экспорт в GPX или KML формат;
  • быстрая работа и результаты отображается почти мгновенно;
  • поиск по имени, по категории объекта или по GPS-координатам;
  • может находить результаты на нескольких языках;
  • поддержка оффлайн карт в формате .sqlitedb и .mbtiles (Pro-версия);
  • и многое другое...
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Отзывы о программе Guru Maps

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