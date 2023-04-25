Guru Maps для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Evgen Bodunov
|Категории:
|Карты - GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|63,89 Мб
Guru Maps - набор инструментов необходимых для комфортного путешествия в условиях непостоянного подключения к Интернету, которые включают в себя офлайн-карты, офлайн-поиск и офлайн-навигацию. Позволяет планировать и сохранять свои маршруты заранее и отмечать интересные места на карте, создавать свой коллекции POI или загружать готовые в форматах GPX или KML.
Особенности Guru Maps:
- подробные и понятные, основанные на данных OpenStreetMap.org;
- настраиваемый размер шрифта и переключаемый язык надписей на карте;
- позволяет выбрать какие объекты отображать, а какие спрятать;
- карты занимают мало места, так как хранятся в векторном формате;
- построение маршрута к любому месту на карте для пешехода, велосипедиста, автомобиля, по прямой;
- пошаговые инструкции по ходу движения с голосовым сопровождением;
- возможность добавлять промежуточные точки на пути следования;
- отображение альтернативных маршрутов следования в дополнение к текущему;
- сохранение построенного маршрута для дальнейшего использования;
- информативная приборная панель во время записи трека: пройденное расстояние, текущая скорость, продолжительность записи трека и высота над уровнем моря;
- присвоение треку одного из 7 цветов или раскраска трека в зависимости от скорости/высоты для большей наглядности;
- детальная статистика по времени, скорости, расстоянию и перепаду высот;
- экспорт в GPX или KML формат;
- быстрая работа и результаты отображается почти мгновенно;
- поиск по имени, по категории объекта или по GPS-координатам;
- может находить результаты на нескольких языках;
- поддержка оффлайн карт в формате .sqlitedb и .mbtiles (Pro-версия);
- и многое другое...
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