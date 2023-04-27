Alternate Shutdown - приложение, позволяющее выключать компьютер через определенный период времени или в точную дату/время. Кроме того, вам также предоставляется несколько других простых, но полезных опций, таких как возможность перезагрузить или отправить компьютер в спящий режим.

В основном, работа с этим приложением подразумевает выбор одного из двух методов выключения и добавление к этому возможность перезагрузки, гибернации и так называемого параметра действий.

Конечно, приложение предоставляет вам точный таймер, который показывает оставшееся время до выключения компьютера. Учитывая все вышесказанное, перед началом использования Alternate Shutdown не помешает сохранить свою работу, особенно если отмечен параметр "Добавить параметр действий".

В целом, Alternate Shutdown - это обычный инструмент для выключения ПК, который хоть и не обладает широкими возможностями, тем не менее отлично справляется со своей задачей.