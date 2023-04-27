Investmate для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0006.827 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,1 Мб
Investmate скриншот № 1
Investmate скриншот № 2
Investmate скриншот № 3
Investmate скриншот № 4

Investmate - это приложение для Android, которое предоставляет пользователям простой и интерактивный способ научиться торговать на фондовом рынке. Приложение начинается с короткого теста, призванного определить интересы пользователя и его текущий уровень знаний. Этот тест очень важен, поскольку он закладывает основу для обучения в приложении.

Главное окно - это место, с которого начинается обучение. Приложение предлагает пользователям пройти анкету, которая призвана помочь им понять основы трейдинга. После заполнения анкеты можно переходить к тестам и урокам, которые рассортированы по категориям и должны быть пройдены по порядку. Пользователям необходимо ответить на все вопросы, чтобы открыть следующий урок, что обеспечивает всестороннее обучение.

Приложение содержит индикатор прогресса в правом верхнем углу экрана, что облегчает отслеживание прогресса. Полоса прогресса дает наглядное представление о прохождении уроков, викторин и других материалов в приложении. Эта функция помогает отслеживать прогресс и побуждает вас продолжать обучение.

Раздел Позиции - это место, где вы можете применить свои знания на практике. Приложение предоставляет симулятор торговли в режиме реального времени, который пользователи могут использовать для проверки своих навыков и стратегий. Симуляция торговли - это безопасный и нерискованный способ поэкспериментировать с торговлей, прежде чем приступить к реальным действиям.

В дополнение к обучающему контенту Investmate также предоставляет пользователям настраиваемые параметры. Они могут переключиться на другой язык пользовательского интерфейса, включить напоминания о практике и отслеживать прогресс в достижении целей.

В общем, Investmate - это комплексное и удобное приложение, призванное помочь людям освоить основы торговли на фондовом рынке. Акцент приложения на интерактивное и персонализированное обучение гарантирует, что пользователи приобретут твердое понимание основ торговли.

ТОП-сегодня раздела "Финансы, учет"
 

скачать Сбербанк ОнлайнСбербанк Онлайн 200-11-01

Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая...

скачать MonobankMonobank 1.40.11

Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность...

скачать Приват24Приват24 6.40.01

Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы...

скачать Loyverse POSLoyverse POS 2.26.4

Удобная в использовании программа для учета товаров и автоматизации продаж, которая...

скачать Учет товаров-простой складУчет товаров-простой склад 2.1.18r1

Удобная в использовании программа, которая позволяет вести простой учет товаров дома, на...

скачать Google PayGoogle Pay 2.141.420849731

Отличная возможность быстро и легко оплачивать покупки с помощью телефона, не тратя время...

Отзывы о программе Investmate

Admin

Отзывов о программе Investmate 3.0006.827 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв