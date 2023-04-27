Investmate для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0006.827 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Capital Com SV Investments Limited
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,1 Мб
Investmate - это приложение для Android, которое предоставляет пользователям простой и интерактивный способ научиться торговать на фондовом рынке. Приложение начинается с короткого теста, призванного определить интересы пользователя и его текущий уровень знаний. Этот тест очень важен, поскольку он закладывает основу для обучения в приложении.
Главное окно - это место, с которого начинается обучение. Приложение предлагает пользователям пройти анкету, которая призвана помочь им понять основы трейдинга. После заполнения анкеты можно переходить к тестам и урокам, которые рассортированы по категориям и должны быть пройдены по порядку. Пользователям необходимо ответить на все вопросы, чтобы открыть следующий урок, что обеспечивает всестороннее обучение.
Приложение содержит индикатор прогресса в правом верхнем углу экрана, что облегчает отслеживание прогресса. Полоса прогресса дает наглядное представление о прохождении уроков, викторин и других материалов в приложении. Эта функция помогает отслеживать прогресс и побуждает вас продолжать обучение.
Раздел Позиции - это место, где вы можете применить свои знания на практике. Приложение предоставляет симулятор торговли в режиме реального времени, который пользователи могут использовать для проверки своих навыков и стратегий. Симуляция торговли - это безопасный и нерискованный способ поэкспериментировать с торговлей, прежде чем приступить к реальным действиям.
В дополнение к обучающему контенту Investmate также предоставляет пользователям настраиваемые параметры. Они могут переключиться на другой язык пользовательского интерфейса, включить напоминания о практике и отслеживать прогресс в достижении целей.
В общем, Investmate - это комплексное и удобное приложение, призванное помочь людям освоить основы торговли на фондовом рынке. Акцент приложения на интерактивное и персонализированное обучение гарантирует, что пользователи приобретут твердое понимание основ торговли.
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