Alternate Directory - простое приложение, предназначенное для сканирования компьютера на наличие определенных типов файлов, создания отчетов и удаления несущественных данных.

Если вы хотите проанализировать все ваши устройства хранения данных, вы можете поручить приложению выполнить комплексное сканирование с поиском ненужных файлов на всех дисках и разделах. Однако вы также можете выбрать конкретный каталог и указать, какие вложенные папки не должны быть включены в операцию сканирования. После проведения диагностики приложение создает серию круговых диаграмм, отображающих объем свободного пространства, который можно получить в результате удаления файлов, соответствующих критериям сканирования.

Alternate Directory предлагает несколько встроенных профилей, которые позволяют указать, какие форматы файлов следует искать. Если вам нужно освободить большой объем свободного пространства, вы можете выбрать более продвинутый профиль, но при этом существует вероятность потерять важные файлы. Вы также можете вручную указать, какие типы файлов должны быть включены, и сохранить настройки, чтобы их можно было использовать позже. Кроме того, вы можете полностью стереть содержимое определенных папок, заставить программу игнорировать защиту от записи и включить файлы с нулевым байтом.

Приложение генерирует список всех файлов, соответствующих критериям поиска. Этот журнал можно просмотреть в приложении, сохранить в CSV-файл или распечатать.