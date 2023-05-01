Blood Pressure Pro Tracker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bota Studio
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|63,64 Мб
Blood Pressure Pro Tracker - это инструмент, который может помочь вам поддерживать здоровое сердце, анализируя и визуализируя ваши дополнительные данные об артериальном давлении и частоте сердечных сокращений.
Импортируйте свои ежедневные данные о здоровье и позвольте приложению делать свою работу.
Особенности Blood Pressure Pro Tracker:
- Мониторинг вашего артериального давления и статистики сердечного ритма каждый день.
- Автоматически диагностируйте проблемы со здоровьем, используя последние рекомендации Американской кардиологической ассоциации (AHA).
- Легко читаемая графика для анализа вашего здоровья.
- Выявление долгосрочных тенденций и предоставление рекомендаций для улучшения здоровья.
- Подробная информация и знания о сердце и крови от основ до диеты или упражнений для снижения артериального давления.
- Выбор разных языков.
- Надежное резервное копирование данных.
- Экспорт файлов для других целей.
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Отзывы о программе Blood Pressure Pro Tracker
Admin
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