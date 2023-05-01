Blood Pressure Pro Tracker - это инструмент, который может помочь вам поддерживать здоровое сердце, анализируя и визуализируя ваши дополнительные данные об артериальном давлении и частоте сердечных сокращений.

Импортируйте свои ежедневные данные о здоровье и позвольте приложению делать свою работу.

Особенности Blood Pressure Pro Tracker: