Blood Pressure Pro Tracker для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:63,64 Мб
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Blood Pressure Pro Tracker - это инструмент, который может помочь вам поддерживать здоровое сердце, анализируя и визуализируя ваши дополнительные данные об артериальном давлении и частоте сердечных сокращений.

Импортируйте свои ежедневные данные о здоровье и позвольте приложению делать свою работу.

Особенности Blood Pressure Pro Tracker:

  • Мониторинг вашего артериального давления и статистики сердечного ритма каждый день.
  • Автоматически диагностируйте проблемы со здоровьем, используя последние рекомендации Американской кардиологической ассоциации (AHA).
  • Легко читаемая графика для анализа вашего здоровья.
  • Выявление долгосрочных тенденций и предоставление рекомендаций для улучшения здоровья.
  • Подробная информация и знания о сердце и крови от основ до диеты или упражнений для снижения артериального давления.
  • Выбор разных языков.
  • Надежное резервное копирование данных.
  • Экспорт файлов для других целей.
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