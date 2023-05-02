Super Cut для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pocket App Maker
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,62 Мб
Super Cut - полнофункциональный видеоредактор и музыкальный редактор для Android. Позволяет вырезать/обрезать видео и звук прямо на вашем устройстве, конвертировать видео в MP3 за несколько простых шагов, сжимать видеоклипы любого размера с высоким качеством и пр.
Возможности видеоредактора Super Cut：
- Обрезка и обрезка видео, идеальная резка на уровне миллисекунд.
- Может конвертировать любое видео в анимированное изображение в формате GIF.
- Вырезайте и обрезайте видео перед преобразованием в GIF.
- Поддержка высокого качества и разрешения GIF.
- Конвертируйте mp4 в mp3, видео в аудио и сохраняйте как музыку.
- Сжимайте видео с высоким / нормальным / низким качеством.
- Управляйте скоростью видео, настраивайте ускоренное / замедленное движение по своему усмотрению, настраивайте скорость видео с помощью различных параметров.
- Поворот видео: поддержка поворота на 90 °, 180 °, 270 °, поддержка горизонтального и вертикального поворота.
- Убрать звук в видео.
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