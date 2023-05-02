Super Cut для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20,62 Мб
Super Cut скриншот № 1
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Super Cut - полнофункциональный видеоредактор и музыкальный редактор для Android. Позволяет вырезать/обрезать видео и звук прямо на вашем устройстве, конвертировать видео в MP3 за несколько простых шагов, сжимать видеоклипы любого размера с высоким качеством и пр.

Возможности видеоредактора Super Cut：

  • Обрезка и обрезка видео, идеальная резка на уровне миллисекунд.
  • Может конвертировать любое видео в анимированное изображение в формате GIF.
  • Вырезайте и обрезайте видео перед преобразованием в GIF.
  • Поддержка высокого качества и разрешения GIF.
  • Конвертируйте mp4 в mp3, видео в аудио и сохраняйте как музыку.
  • Сжимайте видео с высоким / нормальным / низким качеством.
  • Управляйте скоростью видео, настраивайте ускоренное / замедленное движение по своему усмотрению, настраивайте скорость видео с помощью различных параметров.
  • Поворот видео: поддержка поворота на 90 °, 180 °, 270 °, поддержка горизонтального и вертикального поворота.
  • Убрать звук в видео.
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