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4Easysoft Blu-ray Player для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $23.50
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,23 Мб
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4Easysoft Blu-ray Player - простой проигрыватель Blu-ray, который читает как диски, так и файлы, поддерживает видео высокого качества, например 1080p, 4k и пр.

В некотором смысле, пользовательский интерфейс имеет сильное сходство с VLC, как по внешнему виду, так и по функциональности. Кнопки плеера очень похожи, а также панель инструментов и выпадающие меню. Даже контекстное меню, в котором находятся селекторы соотношения сторон, звуковой дорожки и субтитров, выполнено по образцу VLC.

Приложение может легко запускать файлы MKV, ISO или другие форматы, а также диски Blu-ray, будь то 2D или 3D. Кроме того, он воспроизводит любое видео от 1080p до 4k плавно и без потери кадров.

В общем, 4Easysoft Blu-ray Player - это отличный плеер, который стоит иметь под рукой, если вы предпочитаете фильмы на Blu-ray. Плеер может запускать содержимое файлов или дисков, а также обеспечивает поддержку видео в формате HQ вплоть до 4K.

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