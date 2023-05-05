4Easysoft Blu-ray Player - простой проигрыватель Blu-ray, который читает как диски, так и файлы, поддерживает видео высокого качества, например 1080p, 4k и пр.

В некотором смысле, пользовательский интерфейс имеет сильное сходство с VLC, как по внешнему виду, так и по функциональности. Кнопки плеера очень похожи, а также панель инструментов и выпадающие меню. Даже контекстное меню, в котором находятся селекторы соотношения сторон, звуковой дорожки и субтитров, выполнено по образцу VLC.

Приложение может легко запускать файлы MKV, ISO или другие форматы, а также диски Blu-ray, будь то 2D или 3D. Кроме того, он воспроизводит любое видео от 1080p до 4k плавно и без потери кадров.

В общем, 4Easysoft Blu-ray Player - это отличный плеер, который стоит иметь под рукой, если вы предпочитаете фильмы на Blu-ray. Плеер может запускать содержимое файлов или дисков, а также обеспечивает поддержку видео в формате HQ вплоть до 4K.