4Easysoft Blu-ray Player для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $23.50
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|4Easysoft Studio
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,23 Мб
4Easysoft Blu-ray Player - простой проигрыватель Blu-ray, который читает как диски, так и файлы, поддерживает видео высокого качества, например 1080p, 4k и пр.
В некотором смысле, пользовательский интерфейс имеет сильное сходство с VLC, как по внешнему виду, так и по функциональности. Кнопки плеера очень похожи, а также панель инструментов и выпадающие меню. Даже контекстное меню, в котором находятся селекторы соотношения сторон, звуковой дорожки и субтитров, выполнено по образцу VLC.
Приложение может легко запускать файлы MKV, ISO или другие форматы, а также диски Blu-ray, будь то 2D или 3D. Кроме того, он воспроизводит любое видео от 1080p до 4k плавно и без потери кадров.
В общем, 4Easysoft Blu-ray Player - это отличный плеер, который стоит иметь под рукой, если вы предпочитаете фильмы на Blu-ray. Плеер может запускать содержимое файлов или дисков, а также обеспечивает поддержку видео в формате HQ вплоть до 4K.
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Отзывы о программе 4Easysoft Blu-ray Player
Admin
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