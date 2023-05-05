Birthday calendar reminder для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,68 Мб
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Birthday calendar reminder - полезное и удобное в использовании приложение, предназначенное для организации всех ваших дней рождения. Имеются напоминания, быстрое создание нескольких дней рождения, возможность делиться своими днями рождения с семьей и друзьями в виде файла календаря, синхронизация со сторонними календарями и многое другое.

Особенности Birthday calendar reminder:

  • Выбор отображения года. Простой обзор года, чтобы быстро увидеть все нужные события.
  • Возможность установить несколько напоминаний в дни, предшествующие дню рождения, когда вы хотите получить уведомление (также можно указать время).
  • Импорт из контактов или через файл Excel (.xlsx/.csv).
  • Быстрое создание нескольких дней рождения, используя простой выбор даты путем прокрутки.
  • Возможность поделиться своими днями рождения с семьей и друзьями в виде файла календаря (.ical) или Excel (.csv). Этот файл можно импортировать в приложение или календарь устройства.
  • Возможность записать все дни рождения в один из ваших календарей или сохраните их в файл Excel (.csv).
  • Синхронизация ваших дней рождений с каким-либо календарем. Если у другого человека есть доступ к календарю, вы можете управлять ими вместе.
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