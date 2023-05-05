Birthday calendar reminder - полезное и удобное в использовании приложение, предназначенное для организации всех ваших дней рождения. Имеются напоминания, быстрое создание нескольких дней рождения, возможность делиться своими днями рождения с семьей и друзьями в виде файла календаря, синхронизация со сторонними календарями и многое другое.

Особенности Birthday calendar reminder: