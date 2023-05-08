Mojo - инструмент, который поможет вам создавать сторис для Instagram, а также ролики для и посты для социальных сетей. Доступно более 500 анимированных шаблонов, уникальные стили оформления текста, фоновая музыка и многое другое.

С помощью этого приложения вы сможете подготовить яркую, запоминающуюся публикацию за пару минут. В Mojo есть сотни анимированных шаблонов, музыка и эффекты для текста. Готовый проект можно либо сохранить в медиатеке, либо сразу опубликовать в Instagram, YouTube, Snapchat или в другой социальной сети.

Особенности Mojo: