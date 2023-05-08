Mojo для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:36,38 Мб
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Mojo - инструмент, который поможет вам создавать сторис для Instagram, а также ролики для и посты для социальных сетей. Доступно более 500 анимированных шаблонов, уникальные стили оформления текста, фоновая музыка и многое другое.

С помощью этого приложения вы сможете подготовить яркую, запоминающуюся публикацию за пару минут. В Mojo есть сотни анимированных шаблонов, музыка и эффекты для текста. Готовый проект можно либо сохранить в медиатеке, либо сразу опубликовать в Instagram, YouTube, Snapchat или в другой социальной сети.

Особенности Mojo:

  • Готовые шаблоны: история Instagram, ролик, публикация в социальных сетях.
  • Удобные инструменты для видеомонтажа: коллажи, спецэффекты, фильтры и многое другое.
  • Уникальные стили и эффекты для оформления текста.
  • Добавляйте свои собственные фото и видео или используйте стоковые изображения из нашей коллекции.
  • Анимированные стикеры.
  • Возможность создавать истории, состоящие из нескольких страниц, и добавлять в них аудио треки из нашей коллекции.
  • Полный доступ ко всем шаблонам и стилям текста (Pro-версия).
  • Удаление фона одним касанием (Pro-версия).
  • Шаблоны для интернет-магазинов (Pro-версия).
  • Шаблоны для продвижения бренда, расширения онлайн-продаж, повышения узнаваемости вашего бизнеса (Pro-версия).
  • Возможность добавлять свои собственные шрифты, логотипы, фирменные цвета и применять анимацию к добавленным объектам (Pro-версия).
  • Новые шаблоны и стили текста каждый месяц (Pro-версия).
  • Изменение формата (квадрат, горизонтальная публикация, вертикальная публикация) (Pro-версия).
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