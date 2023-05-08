Mojo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Archery Inc.
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|36,38 Мб
Mojo - инструмент, который поможет вам создавать сторис для Instagram, а также ролики для и посты для социальных сетей. Доступно более 500 анимированных шаблонов, уникальные стили оформления текста, фоновая музыка и многое другое.
С помощью этого приложения вы сможете подготовить яркую, запоминающуюся публикацию за пару минут. В Mojo есть сотни анимированных шаблонов, музыка и эффекты для текста. Готовый проект можно либо сохранить в медиатеке, либо сразу опубликовать в Instagram, YouTube, Snapchat или в другой социальной сети.
Особенности Mojo:
- Готовые шаблоны: история Instagram, ролик, публикация в социальных сетях.
- Удобные инструменты для видеомонтажа: коллажи, спецэффекты, фильтры и многое другое.
- Уникальные стили и эффекты для оформления текста.
- Добавляйте свои собственные фото и видео или используйте стоковые изображения из нашей коллекции.
- Анимированные стикеры.
- Возможность создавать истории, состоящие из нескольких страниц, и добавлять в них аудио треки из нашей коллекции.
- Полный доступ ко всем шаблонам и стилям текста (Pro-версия).
- Удаление фона одним касанием (Pro-версия).
- Шаблоны для интернет-магазинов (Pro-версия).
- Шаблоны для продвижения бренда, расширения онлайн-продаж, повышения узнаваемости вашего бизнеса (Pro-версия).
- Возможность добавлять свои собственные шрифты, логотипы, фирменные цвета и применять анимацию к добавленным объектам (Pro-версия).
- Новые шаблоны и стили текста каждый месяц (Pro-версия).
- Изменение формата (квадрат, горизонтальная публикация, вертикальная публикация) (Pro-версия).
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Admin
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