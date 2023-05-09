VoltLab для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Электроника, радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20,59 Мб
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VoltLab - уникальное интерактивное приложение по физике электричества, которое отлично подойдет как взрослым, так и детям. Благодаря данной программе, можно легко изучить одну из важнейших областей физики или подготовиться в экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ).

Ключевые особенности VoltLab:

  • Интерактивные уроки, во время которых вы влияете на происходящее, изменяя параметры элементов.
  • Возможность вернуться к любой части уроки.
  • Уникальные тесты. К каждому вопросу приложено подробное решение.
  • Возможность бесплатно изучать физику.
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