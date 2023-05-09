VoltLab - уникальное интерактивное приложение по физике электричества, которое отлично подойдет как взрослым, так и детям. Благодаря данной программе, можно легко изучить одну из важнейших областей физики или подготовиться в экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ).

Ключевые особенности VoltLab: