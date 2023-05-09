VoltLab для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Денис Гладкий
|Категория:
|Электроника, радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,59 Мб
VoltLab - уникальное интерактивное приложение по физике электричества, которое отлично подойдет как взрослым, так и детям. Благодаря данной программе, можно легко изучить одну из важнейших областей физики или подготовиться в экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ).
Ключевые особенности VoltLab:
- Интерактивные уроки, во время которых вы влияете на происходящее, изменяя параметры элементов.
- Возможность вернуться к любой части уроки.
- Уникальные тесты. К каждому вопросу приложено подробное решение.
- Возможность бесплатно изучать физику.
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