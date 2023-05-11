Journalistic - это приложение для ведения микрожурнала на Android, разработанное для обеспечения чистого и минималистичного написания заметок. В правом верхнем углу окна для записей есть кнопка "плюс", позволяющая быстро добавить новую запись об идее, мечте или заметке.

К каждой записи пользователь может добавлять заметки, вставлять теги и упоминания, чтобы лучше организовать свои мысли и идеи. В окне журнала отображаются дни, когда были добавлены заметки, что дает представление о том, когда пользователь наиболее активно вел журнал.

Раздел Отражение - это инструмент, в котором отображается подробная информация о текущих заметках, хэштегах и упоминаниях. Пользователи могут просматривать свои записи и легко находить нужную информацию с помощью функции поиска.

Раздел Insights содержит подробную сводку по каждому типу заметок, включая сумму выделений, тегов и упоминаний. В нем также отображается общее количество слов, количество слов в день, частота написания и скорость пули, что помогает пользователям отслеживать свой прогресс и выявлять закономерности в написании.

В Меню представлен список категорий для тегов, ярких моментов, людей, заметок, идей и т. д. Эта функция позволяет пользователям легко ориентироваться в своих дневниках и находить нужную информацию.

Окно Настройки содержит множество опций, позволяющих персонализировать ведение дневника. Пользователи могут включить проверку орфографии, изменить размер шрифта, добавить временные метки к пулям, включить автозаполнение для заметок, автотегирование и автоупоминание.

Одной из самых удобных особенностей Journalistic является кроссплатформенность. Все, что пользователь делает на своем устройстве Android, доступно в браузере и наоборот, что позволяет легко отслеживать ход ведения журнала, где бы он ни находился.