Journalistic для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Micro Journaling Labs
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|160 Кб
Journalistic - это приложение для ведения микрожурнала на Android, разработанное для обеспечения чистого и минималистичного написания заметок. В правом верхнем углу окна для записей есть кнопка "плюс", позволяющая быстро добавить новую запись об идее, мечте или заметке.
К каждой записи пользователь может добавлять заметки, вставлять теги и упоминания, чтобы лучше организовать свои мысли и идеи. В окне журнала отображаются дни, когда были добавлены заметки, что дает представление о том, когда пользователь наиболее активно вел журнал.
Раздел Отражение - это инструмент, в котором отображается подробная информация о текущих заметках, хэштегах и упоминаниях. Пользователи могут просматривать свои записи и легко находить нужную информацию с помощью функции поиска.
Раздел Insights содержит подробную сводку по каждому типу заметок, включая сумму выделений, тегов и упоминаний. В нем также отображается общее количество слов, количество слов в день, частота написания и скорость пули, что помогает пользователям отслеживать свой прогресс и выявлять закономерности в написании.
В Меню представлен список категорий для тегов, ярких моментов, людей, заметок, идей и т. д. Эта функция позволяет пользователям легко ориентироваться в своих дневниках и находить нужную информацию.
Окно Настройки содержит множество опций, позволяющих персонализировать ведение дневника. Пользователи могут включить проверку орфографии, изменить размер шрифта, добавить временные метки к пулям, включить автозаполнение для заметок, автотегирование и автоупоминание.
Одной из самых удобных особенностей Journalistic является кроссплатформенность. Все, что пользователь делает на своем устройстве Android, доступно в браузере и наоборот, что позволяет легко отслеживать ход ведения журнала, где бы он ни находился.
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Admin
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