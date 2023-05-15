Student Calendar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Apps CC
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,32 Мб
Student Calendar - приложение, которое помогает учащимся самоорганизоваться и, соответственно, повысить успеваемость. Присутствует важная информация о тестах, домашних заданиях, встречах и расписании. Есть также напоминания (с будильниками и уведомлениями).
Основные особенности Student Calendar:
- Простой и удобный в использовании.
- Расписание.
- Планирование мероприятий (экзамены, домашние задания/задания, возврат книг в библиотеку и др.).
- Добавлять будильники и уведомления (напоминания) о событиях.
- Отмечать события как "завершенные".
- События, упорядоченные по дням, неделям и месяцам.
- Расписание недели.
- Календарь.
- Управление оценками.
- Виджеты расписания и событий.
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