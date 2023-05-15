Student Calendar для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,32 Мб
Student Calendar скриншот № 1
Student Calendar скриншот № 2
Student Calendar скриншот № 3
Student Calendar скриншот № 4

Student Calendar - приложение, которое помогает учащимся самоорганизоваться и, соответственно, повысить успеваемость. Присутствует важная информация о тестах, домашних заданиях, встречах и расписании. Есть также напоминания (с будильниками и уведомлениями).

Основные особенности Student Calendar:

  • Простой и удобный в использовании.
  • Расписание.
  • Планирование мероприятий (экзамены, домашние задания/задания, возврат книг в библиотеку и др.).
  • Добавлять будильники и уведомления (напоминания) о событиях.
  • Отмечать события как "завершенные".
  • События, упорядоченные по дням, неделям и месяцам.
  • Расписание недели.
  • Календарь.
  • Управление оценками.
  • Виджеты расписания и событий.
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать Birthday calendar reminderBirthday calendar reminder 2.0.12

Удобное в использовании Android-приложение, предназначенное для организации всех ваших дней...

скачать Ultimate Stopwatch & TimerUltimate Stopwatch & Timer 8.0.0

Ultimate Stopwatch & Timer - секундомер и таймер обратного отсчета для Android-смартфонов и планшетов....

скачать Табата ТаймерТабата Таймер 4.1.0

Настраиваемый интервальный таймер для абсолютно любых тренировок. Имеется возможность...

скачать Fancy WidgetsFancy Widgets 4.0.8

Fancy Widgets – альтернативные виджеты украсят ваш девайс и проинформируют о важной...

скачать Kitchen TimerKitchen Timer 4.3.6

Бесплатный кухонный таймер для Android-смартфонов и планшетов, который можно использовать не...

скачать Православный календарьПравославный календарь 1.14.13

Бесплатное и простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое...

Отзывы о программе Student Calendar

Admin

Отзывов о программе Student Calendar 1.7.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв