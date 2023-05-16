ElectroBox для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:21 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Электроника, радио
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:23,82 Мб
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ElectroBox - простой в использовании набор инструментов, справочник и электронные калькуляторы для электриков, инженеров и студентов. Доступна огромная библиотека всевозможных интерфейсов, ресурсов, распиновки и калькуляторов - от цветовых кодов резисторов до калькуляторов делителей напряжения.

Основные возможности ElectroBox:

  • Подключение резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности.
  • Калькулятор синусоидального напряжения.
  • Аналого-цифровой преобразователь.
  • Резистор по закону Ома
  • Цветовые коды для оценки.
  • Делитель напряжения Калькулятор.
  • Значение резистора по цветовому коду.
  • Калькулятор SMD-резисторов.
  • Цветовые коды катушек индуктивности.
  • Конвертер волновых параметров.
  • Конвертер отображения диапазонов.
  • Калькулятор срока службы батареи.
  • Интерфейсы и распиновка.
  • Спецификация питания и скорости USB.
  • Удельное электрическое сопротивление и проводимость.
  • Размеры проводов AWG и SWG.
  • Таблица допустимой нагрузки.
  • Стандартные номиналы резисторов.
  • Рабочее напряжение конденсаторов.
  • Коды маркировки конденсаторов.
  • Стандартные символы и сокращения.
  • Префиксы единиц измерения.
  • Цилиндрические аккумуляторные батареи и литий-ионные аккумуляторы.
  • Преобразование децибел в ватт.
  • Информация о частотах и о радиодиапазоне.
  • Цветовая маркировка предохранителей.
  • Цветовая маркировка DIN47100.
  • И многое другое...
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