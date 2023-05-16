ElectroBox - простой в использовании набор инструментов, справочник и электронные калькуляторы для электриков, инженеров и студентов. Доступна огромная библиотека всевозможных интерфейсов, ресурсов, распиновки и калькуляторов - от цветовых кодов резисторов до калькуляторов делителей напряжения.

Основные возможности ElectroBox: