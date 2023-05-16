ElectroBox для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Stefan Belinov
|Категория:
|Электроника, радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|23,82 Мб
ElectroBox - простой в использовании набор инструментов, справочник и электронные калькуляторы для электриков, инженеров и студентов. Доступна огромная библиотека всевозможных интерфейсов, ресурсов, распиновки и калькуляторов - от цветовых кодов резисторов до калькуляторов делителей напряжения.
Основные возможности ElectroBox:
- Подключение резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности.
- Калькулятор синусоидального напряжения.
- Аналого-цифровой преобразователь.
- Резистор по закону Ома
- Цветовые коды для оценки.
- Делитель напряжения Калькулятор.
- Значение резистора по цветовому коду.
- Калькулятор SMD-резисторов.
- Цветовые коды катушек индуктивности.
- Конвертер волновых параметров.
- Конвертер отображения диапазонов.
- Калькулятор срока службы батареи.
- Интерфейсы и распиновка.
- Спецификация питания и скорости USB.
- Удельное электрическое сопротивление и проводимость.
- Размеры проводов AWG и SWG.
- Таблица допустимой нагрузки.
- Стандартные номиналы резисторов.
- Рабочее напряжение конденсаторов.
- Коды маркировки конденсаторов.
- Стандартные символы и сокращения.
- Префиксы единиц измерения.
- Цилиндрические аккумуляторные батареи и литий-ионные аккумуляторы.
- Преобразование децибел в ватт.
- Информация о частотах и о радиодиапазоне.
- Цветовая маркировка предохранителей.
- Цветовая маркировка DIN47100.
- И многое другое...
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Admin
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