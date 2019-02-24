ElectroDroid для Android

ElectroDroid 4.7 для Android

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Описание ElectroDroid 4.7 для AndroidОписание   Скачать ElectroDroid 4.7 для AndroidСКАЧАТЬ (6,4 Мб) Скриншоты ElectroDroid 4.7 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика ElectroDroid 4.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о ElectroDroid 4.7 для AndroidОтзывы (1)  
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3.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.20 из 5
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ElectroDroid - полезное приложение для всех радиолюбителей, которое предлагает пользователю широкий выбор инструментов и ряд справочников. С помощью программы можно определять цветовую кодировку резисторов, дросселей, чип-резисторов, рассчитывать отношение сопротивлений, заряд конденсатора, режима работы NE555, падения напряжения, мощности, аналого-цифрового преобразователя и пр.

Кроме этого ElectroDroid предлагает цоколевки всевозможных разъемов (USB, Serial, Parallel, Ethernet, RJ, SCART, DVI, HDMI, S-Video, VGA, VESA, Display Port, FireWire, Jack, RCA, XLR/DMX, ATX Power, PC Molex, EIDE, SATA, PS/2-AT, MIDI/Game port, Apple 30-pin, PDMI, OBD-II, 25-парный телефонный кабель и т.д.).

Также имеются встроенные справочники, как например таблицы сопротивлений, таблица стандартных резисторов и конденсаторов, маркировка конденсаторов, AWG и SWG размеры проводов, таблица ампеража, символы и сокращения, условные графические обозначения, приставки системы СИ и многое другое. Присутствует поддержка плагинов.

Скриншоты ElectroDroid:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6 880
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭлектроника, радио
 Программа ElectroDroid отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе ElectroDroid

иван про ElectroDroid 4.3 для Android [10-05-2017]

Ну хоть здесь без вирусни, а то задолбался по сайтам прыгать.
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