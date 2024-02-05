EveryCircuit - приложение, которое привносит в мир электронных схем новый уровень интерактивности и обучения.

Собирайте схемы любой сложности и нажимайте кнопку воспроизведения, чтобы увидеть анимацию динамического напряжения, тока и заряда. Это не просто симуляция - это визуализация работы схемы в реальном времени. Регулируйте параметры схемы с помощью аналоговой ручки, создавайте произвольные входные сигналы пальцем, и смотрите, как ваша схема реагирует.

EveryCircuit - не просто красивый вид, а серьезный инструмент с оптимизированным механизмом моделирования для мобильных устройств. Законы Ома, Кирхгофа, уравнения для полупроводниковых устройств - все включено.

Основные возможности EveryCircuit:

Растущая библиотека компонентов для разработки аналоговых и цифровых схем.

Автоматическая разводка проводов и минималистичный интерфейс для удобства использования.

Анализы постоянного тока, переменного тока и переходных процессов.

Анимации форм сигналов и заряда конденсатора.

Осциллограф, одна кнопка воспроизведения/паузы для управления симуляцией.

Сохранение и загрузка схем, а также синхронизация через облако.

И многое другое...

EveryCircuit - идеальный помощник для студентов, школьников, электротехников и радиолюбителей. Бесплатно с возможностью приобретения полной версии для больших проектов.