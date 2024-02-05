EveryCircuit для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.30.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MuseMaze
|Категория:
|Электроника, радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,35 Мб
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EveryCircuit - приложение, которое привносит в мир электронных схем новый уровень интерактивности и обучения.
Собирайте схемы любой сложности и нажимайте кнопку воспроизведения, чтобы увидеть анимацию динамического напряжения, тока и заряда. Это не просто симуляция - это визуализация работы схемы в реальном времени. Регулируйте параметры схемы с помощью аналоговой ручки, создавайте произвольные входные сигналы пальцем, и смотрите, как ваша схема реагирует.
EveryCircuit - не просто красивый вид, а серьезный инструмент с оптимизированным механизмом моделирования для мобильных устройств. Законы Ома, Кирхгофа, уравнения для полупроводниковых устройств - все включено.
Основные возможности EveryCircuit:
- Растущая библиотека компонентов для разработки аналоговых и цифровых схем.
- Автоматическая разводка проводов и минималистичный интерфейс для удобства использования.
- Анализы постоянного тока, переменного тока и переходных процессов.
- Анимации форм сигналов и заряда конденсатора.
- Осциллограф, одна кнопка воспроизведения/паузы для управления симуляцией.
- Сохранение и загрузка схем, а также синхронизация через облако.
- И многое другое...
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