EveryCircuit для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.30.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Электроника, радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,35 Мб
СКАЧАТЬ
EveryCircuit скриншот № 2
EveryCircuit скриншот № 3
EveryCircuit скриншот № 4

EveryCircuit - приложение, которое привносит в мир электронных схем новый уровень интерактивности и обучения.

Собирайте схемы любой сложности и нажимайте кнопку воспроизведения, чтобы увидеть анимацию динамического напряжения, тока и заряда. Это не просто симуляция - это визуализация работы схемы в реальном времени. Регулируйте параметры схемы с помощью аналоговой ручки, создавайте произвольные входные сигналы пальцем, и смотрите, как ваша схема реагирует.

EveryCircuit - не просто красивый вид, а серьезный инструмент с оптимизированным механизмом моделирования для мобильных устройств. Законы Ома, Кирхгофа, уравнения для полупроводниковых устройств - все включено.

Основные возможности EveryCircuit:

  • Растущая библиотека компонентов для разработки аналоговых и цифровых схем.
  • Автоматическая разводка проводов и минималистичный интерфейс для удобства использования.
  • Анализы постоянного тока, переменного тока и переходных процессов.
  • Анимации форм сигналов и заряда конденсатора.
  • Осциллограф, одна кнопка воспроизведения/паузы для управления симуляцией.
  • Сохранение и загрузка схем, а также синхронизация через облако.
  • И многое другое...

EveryCircuit - идеальный помощник для студентов, школьников, электротехников и радиолюбителей. Бесплатно с возможностью приобретения полной версии для больших проектов.

ТОП-сегодня раздела "Электроника, радио"
 

скачать ElectroDroidElectroDroid 5.2

ElectroDroid – приложение может быть полезно тем, кто работает или увлекается электроникой. Тут...

скачать VoltLabVoltLab 7.7.0

Бесплатное интерактивное Android-приложение, которое предназначено для изучения физики...

скачать PROTOPROTO 1.18.0

Приложение для мобильных Android-устройств, представляющее собой симулятор электросхем,...

скачать Калькулятор электронных схемКалькулятор электронных схем 1.32

Ваш надежный портативный партнер в мире электронной инженерии. Проектируйте схемы,...

скачать Закон ОмаЗакон Ома 2.2

Закон Ома - простое в использовании Android-приложение, которое в первую очередь будет...

скачать PICmicro DatabasePICmicro Database 4.7

PICmicro Database - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет...

Отзывы о программе EveryCircuit

Admin

Отзывов о программе EveryCircuit 2.30.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв