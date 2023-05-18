WildLearner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WildLearner Inc.
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,17 Мб
WildLearner - интуитивно понятное приложение, которое обеспечивает возможность обучения коду. Раздел Обучение сходу предлагает пользователям выбрать желаемый язык программирования из широкого спектра, включая Java, Python, CSS, HTML, React, Node.js и другие.
Каждая языковая категория предлагает хорошо организованные уроки, разбитые по темам, что обеспечивает структурированный путь обучения. По окончании обучения выдаются сертификаты о прохождении курса, которые свидетельствуют о прогрессе пользователей.
Раздел Код служит виртуальной игровой площадкой, позволяющей создавать и экспериментировать с фрагментами кода. Выбрав нужный язык программирования, пользователь может писать, выполнять и отлаживать блоки кода, приобретая практический опыт и получая немедленную обратную связь. Эта интерактивная функция улучшает процесс обучения и способствует практическому применению.
В разделе Обсуждение пользователи могут общаться с активным сообществом программистов, искать известные темы, находить ответы на вопросы и участвовать в обсуждениях. Эта совместная среда способствует обмену знаниями и обеспечивает поддержку на протяжении всего пути кодирования.
В разделе Учебные заведения представлены приглашения от известных университетов и учебных организаций. Эти возможности становятся доступными после завершения курсов по изучению языка программирования, обеспечивая дальнейшие перспективы образования и признание.
Раздел Профиль служит центральным узлом для отслеживания прогресса. В нем пользователи могут получить доступ к истории своих курсов, просматривать еженедельные цели и контролировать пройденные уроки. Достижения и заработанные сертификаты демонстрируются, позволяя задуматься о своих достижениях.
В Настройках можно переключиться на более темную тему пользовательского интерфейса для комфортного просмотра и включить/выключить звук в приложении в соответствии с предпочтениями.
Благодаря комплексной учебной программе, интерактивной платформе для кодирования, поддерживающему сообществу и возможностям персонализации, Wildlearner предлагает ценный ресурс для тех, кто начинает свой путь кодирования.
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Admin
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