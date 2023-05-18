WildLearner для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,17 Мб
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WildLearner - интуитивно понятное приложение, которое обеспечивает возможность обучения коду. Раздел Обучение сходу предлагает пользователям выбрать желаемый язык программирования из широкого спектра, включая Java, Python, CSS, HTML, React, Node.js и другие.

Каждая языковая категория предлагает хорошо организованные уроки, разбитые по темам, что обеспечивает структурированный путь обучения. По окончании обучения выдаются сертификаты о прохождении курса, которые свидетельствуют о прогрессе пользователей.

Раздел Код служит виртуальной игровой площадкой, позволяющей создавать и экспериментировать с фрагментами кода. Выбрав нужный язык программирования, пользователь может писать, выполнять и отлаживать блоки кода, приобретая практический опыт и получая немедленную обратную связь. Эта интерактивная функция улучшает процесс обучения и способствует практическому применению.

В разделе Обсуждение пользователи могут общаться с активным сообществом программистов, искать известные темы, находить ответы на вопросы и участвовать в обсуждениях. Эта совместная среда способствует обмену знаниями и обеспечивает поддержку на протяжении всего пути кодирования.

В разделе Учебные заведения представлены приглашения от известных университетов и учебных организаций. Эти возможности становятся доступными после завершения курсов по изучению языка программирования, обеспечивая дальнейшие перспективы образования и признание.

Раздел Профиль служит центральным узлом для отслеживания прогресса. В нем пользователи могут получить доступ к истории своих курсов, просматривать еженедельные цели и контролировать пройденные уроки. Достижения и заработанные сертификаты демонстрируются, позволяя задуматься о своих достижениях.

В Настройках можно переключиться на более темную тему пользовательского интерфейса для комфортного просмотра и включить/выключить звук в приложении в соответствии с предпочтениями.

Благодаря комплексной учебной программе, интерактивной платформе для кодирования, поддерживающему сообществу и возможностям персонализации, Wildlearner предлагает ценный ресурс для тех, кто начинает свой путь кодирования.

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