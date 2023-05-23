Xelitan PDF Reader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Xelitan
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|4,25 Мб
Xelitan PDF Reader - легковесное приложение, предназначенное для предварительного просмотра PDF-документов, которое предлагает минималистичный пакет для открытия и визуализации PDF.
Добавление данных в программу просмотра не требует особых усилий, независимо от того, перетаскиваете ли вы их непосредственно в интерфейс или используете прилагаемый навигатор каталогов, вам не придется выполнять никаких специальных действий в процессе. Более того, после добавления нужного документа вы сможете воспользоваться кнопками навигации и управления масштабома для переключения страниц и визуализации определенных их частей в удобном виде.
При всей своей простоте, Xelitan PDF Reader все же имеет некоторые возможности, которые предлагают определенную степень расширенной функциональности. Например, вы сможете просматривать и настраивать тип шрифта в документе, а также осуществлять навигацию по страницам с помощью контекстного меню. Открытый документможно легко и просто отправить на печать.
Особенности Xelitan PDF Reader:
- возможность конвертировать PDF в PNG, JPEG изображения;
- возможность конвертировать PDF в TXT;
- извлечение страниц в PDF;
- удаление страницы из PDF;
- список шрифтов, используемых в PDF;
- позволяет извлекать встроенные изображения;
- печать PDF документов.
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