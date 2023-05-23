Xelitan PDF Reader - легковесное приложение, предназначенное для предварительного просмотра PDF-документов, которое предлагает минималистичный пакет для открытия и визуализации PDF.

Добавление данных в программу просмотра не требует особых усилий, независимо от того, перетаскиваете ли вы их непосредственно в интерфейс или используете прилагаемый навигатор каталогов, вам не придется выполнять никаких специальных действий в процессе. Более того, после добавления нужного документа вы сможете воспользоваться кнопками навигации и управления масштабома для переключения страниц и визуализации определенных их частей в удобном виде.

При всей своей простоте, Xelitan PDF Reader все же имеет некоторые возможности, которые предлагают определенную степень расширенной функциональности. Например, вы сможете просматривать и настраивать тип шрифта в документе, а также осуществлять навигацию по страницам с помощью контекстного меню. Открытый документможно легко и просто отправить на печать.

Особенности Xelitan PDF Reader: