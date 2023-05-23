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Xelitan PDF Reader для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:4,25 Мб
Xelitan PDF Reader скриншот № 1

Xelitan PDF Reader - легковесное приложение, предназначенное для предварительного просмотра PDF-документов, которое предлагает минималистичный пакет для открытия и визуализации PDF.

Добавление данных в программу просмотра не требует особых усилий, независимо от того, перетаскиваете ли вы их непосредственно в интерфейс или используете прилагаемый навигатор каталогов, вам не придется выполнять никаких специальных действий в процессе. Более того, после добавления нужного документа вы сможете воспользоваться кнопками навигации и управления масштабома для переключения страниц и визуализации определенных их частей в удобном виде.

При всей своей простоте, Xelitan PDF Reader все же имеет некоторые возможности, которые предлагают определенную степень расширенной функциональности. Например, вы сможете просматривать и настраивать тип шрифта в документе, а также осуществлять навигацию по страницам с помощью контекстного меню. Открытый документможно легко и просто отправить на печать.

Особенности Xelitan PDF Reader:

  • возможность конвертировать PDF в PNG, JPEG изображения;
  • возможность конвертировать PDF в TXT;
  • извлечение страниц в PDF;
  • удаление страницы из PDF;
  • список шрифтов, используемых в PDF;
  • позволяет извлекать встроенные изображения;
  • печать PDF документов.
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