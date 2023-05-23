Priority Matrix Eisenhower для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Appfluence Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,64 Мб
Priority Matrix Eisenhower - универсальное приложение для управления задачами, призванное помочь отдельным людям и командам эффективно организовать и расставить приоритеты. Оно предлагает интуитивно понятную категоризацию, функции совместной работы и кросс-платформенную функциональность для удобного управления задачами.
Priority Matrix предлагает удобный интерфейс, который помогает отдельным пользователям и командам эффективно организовывать и определять приоритеты своих задач и проектов. При открытии приложения в виде матрицы отображаются четыре раздела: Сделать сейчас, Сделать позже, Делегировать и Отложить. Эти разделы служат интуитивно понятными категориями, помогающими управлять задачами.
Добавление новых элементов в раздел осуществляется простым двойным нажатием на него и вводом информации о задаче. Универсальность приложения выходит за рамки представления матрицы, позволяя пользователям переключаться на альтернативные представления, такие как проект, календарь, временная шкала или лента.
Сотрудничество в Priority Matrix не вызывает затруднений, так как пользователи могут приглашать членов команды присоединиться и работать вместе над задачами. Каждая задача может иметь несколько владельцев и включает различные функции, такие как статус выполнения, оценка усилий, напоминания, сроки выполнения и теги.
Кроме того, приложение включает в себя раздел чата, заметки и ресурсы для эффективного общения и документирования. Пользователи могут связывать задачи между собой через главное меню, загружать файлы и добавлять URL-адреса.
Меню "Параметры" предлагает дополнительные функции, такие как контроль версий для элементов и возможность включить мониторинг конфликтов. Главное окно предоставляет обзор предупреждений, текущих задач, посещенных элементов и отдельных задач.
Priority Matrix предлагает множество способов обработки задач, инициирования проектов, распределения обязанностей, делегирования работы и совместной работы с членами команды. Ее функции позволяют пользователям точно оценивать усилия и не отставать от своей рабочей нагрузки.
В меню можно настроить тему пользовательского интерфейса, отрегулировать размер шрифта, управлять данными учетной записи и обновить приложение до более подходящей версии.
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