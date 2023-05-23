Priority Matrix Eisenhower для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30,64 Мб
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Priority Matrix Eisenhower - универсальное приложение для управления задачами, призванное помочь отдельным людям и командам эффективно организовать и расставить приоритеты. Оно предлагает интуитивно понятную категоризацию, функции совместной работы и кросс-платформенную функциональность для удобного управления задачами.

Priority Matrix предлагает удобный интерфейс, который помогает отдельным пользователям и командам эффективно организовывать и определять приоритеты своих задач и проектов. При открытии приложения в виде матрицы отображаются четыре раздела: Сделать сейчас, Сделать позже, Делегировать и Отложить. Эти разделы служат интуитивно понятными категориями, помогающими управлять задачами.

Добавление новых элементов в раздел осуществляется простым двойным нажатием на него и вводом информации о задаче. Универсальность приложения выходит за рамки представления матрицы, позволяя пользователям переключаться на альтернативные представления, такие как проект, календарь, временная шкала или лента.

Сотрудничество в Priority Matrix не вызывает затруднений, так как пользователи могут приглашать членов команды присоединиться и работать вместе над задачами. Каждая задача может иметь несколько владельцев и включает различные функции, такие как статус выполнения, оценка усилий, напоминания, сроки выполнения и теги.

Кроме того, приложение включает в себя раздел чата, заметки и ресурсы для эффективного общения и документирования. Пользователи могут связывать задачи между собой через главное меню, загружать файлы и добавлять URL-адреса.

Меню "Параметры" предлагает дополнительные функции, такие как контроль версий для элементов и возможность включить мониторинг конфликтов. Главное окно предоставляет обзор предупреждений, текущих задач, посещенных элементов и отдельных задач.

Priority Matrix предлагает множество способов обработки задач, инициирования проектов, распределения обязанностей, делегирования работы и совместной работы с членами команды. Ее функции позволяют пользователям точно оценивать усилия и не отставать от своей рабочей нагрузки.

В меню можно настроить тему пользовательского интерфейса, отрегулировать размер шрифта, управлять данными учетной записи и обновить приложение до более подходящей версии.

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