Logic Circuit Simulator Pro - приложение для разработки собственной цифровой схемы, благодаря которому можно изучить основы электроники и электротехники. Создавайте логические схемы со всеми предоставленными логическими элементами.

Также присутствует возможность загружать, экспортировать и делиться схемами, встраивать электронные схемы друг в друга, доступно много элементов, которые используются в электронике и электротехнике - множество логических вентилей, программируемых массивов, защелок, триггеров, генераторов, датчиков устройств и пр.

Особенности Logic Circuit Simulator Pro: