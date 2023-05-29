Logic Circuit Simulator Pro для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:33.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Электроника, радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26,41 Мб
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Logic Circuit Simulator Pro - приложение для разработки собственной цифровой схемы, благодаря которому можно изучить основы электроники и электротехники. Создавайте логические схемы со всеми предоставленными логическими элементами.

Также присутствует возможность загружать, экспортировать и делиться схемами, встраивать электронные схемы друг в друга, доступно много элементов, которые используются в электронике и электротехнике - множество логических вентилей, программируемых массивов, защелок, триггеров, генераторов, датчиков устройств и пр.

Особенности Logic Circuit Simulator Pro:

  • Загрузка и экспорт проектов.
  • Руководства.
  • Образовательная информация, благодаря которой можно изучить основы электроники и электротехники.
  • Настройки сетки.
  • Простое позиционирование с помощью привязки к сетке.
  • Режим множественного выбора.
  • Встраивание схемы.
  • Временные диаграммы PRO.
  • Простое редактирование.
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