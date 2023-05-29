Logic Circuit Simulator Pro для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|33.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stefan Belinov
|Категория:
|Электроника, радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26,41 Мб
Logic Circuit Simulator Pro - приложение для разработки собственной цифровой схемы, благодаря которому можно изучить основы электроники и электротехники. Создавайте логические схемы со всеми предоставленными логическими элементами.
Также присутствует возможность загружать, экспортировать и делиться схемами, встраивать электронные схемы друг в друга, доступно много элементов, которые используются в электронике и электротехнике - множество логических вентилей, программируемых массивов, защелок, триггеров, генераторов, датчиков устройств и пр.
Особенности Logic Circuit Simulator Pro:
- Загрузка и экспорт проектов.
- Руководства.
- Образовательная информация, благодаря которой можно изучить основы электроники и электротехники.
- Настройки сетки.
- Простое позиционирование с помощью привязки к сетке.
- Режим множественного выбора.
- Встраивание схемы.
- Временные диаграммы PRO.
- Простое редактирование.
Приложение предлагает базовые схемы, на которых основаны более сложные схемы; схемы с...
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Admin
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