Komoot - простой планировщик маршрутов, с помощью которого можно легко проложить маршрут, идеально подходящий для дорожного велосипеда, горного велосипеда, путешествий или естественных пешеходных маршрутов для походов. Предоставляет массу информации, как например сложность, расстояние и профиль высоты, а также позволяет проверть свой бег, ходьбу или велосипедный прогресс с помощью GPS-трекера.

Особенности Komoot: