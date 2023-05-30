Komoot для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2023.22.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:143,44 Мб
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Komoot - простой планировщик маршрутов, с помощью которого можно легко проложить маршрут, идеально подходящий для дорожного велосипеда, горного велосипеда, путешествий или естественных пешеходных маршрутов для походов. Предоставляет массу информации, как например сложность, расстояние и профиль высоты, а также позволяет проверть свой бег, ходьбу или велосипедный прогресс с помощью GPS-трекера.

Особенности Komoot:

  • Пошаговая голосовая GPS-навигация.
  • Автономные карты маршрутов для приключений на природе.
  • Обзор основных моментов: любимые места сообщества Komoot.
  • Возможность составить карту своего маршрута для велосипеда, прогулок и бега с помощью GPS-трекера. Добавляйте фотографии, интересные моменты и советы, а также создавайте свой личный журнал приключений, в котором навсегда сохранятся ваши любимые события.
  • Возможность делиться фотографиями, советами и обзорами сообщества. Заработайте больше голосов за свой вид спорта в вашем регионе и станьте местным экспертом.
  • Автоматически синхронизирует ваши велосипедные маршруты, пешеходные и беговые дорожки, фотографии трасс MTB на всех устройствах, включая ваш смартфон, настольный компьютер, планшет и Android Wear.
  • Большой список поддерживаеміх устройств, включая Garmin, Wahoo ELEMNT или ELEMNT BOLT, Sigma, Kiox или Nyon и пр.
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Отзывы о программе Komoot

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Отзывов о программе Komoot 2023.22.2 пока нет, можете добавить...

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