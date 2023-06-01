Dote Timer для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.26.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:107,1 Мб
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Dote Timer - приложение для управления временем на Android, которое использует уникальный интерактивный подход для повышения концентрации внимания и продуктивности. Просто перевернув телефон, можно запустить таймер. Приложение фиксирует продолжительность работы до тех пор, пока телефон остается перевернутым, обеспечивая точное отслеживание продуктивных часов.

Dote Timer содержит полное расписание, предоставляя подробную информацию о продолжительности выполнения отдельных задач. Это позволяет легко оценить уровень продуктивности, не прибегая к помощи внешних таймеров. Еженедельные обзоры и статистические диаграммы помогают наглядно представить схему работы и определить области для улучшения. Чтобы мотивировать пользователей не отвлекаться, в Dote Timer реализована система сбора виртуальных монет.

Помимо управления личным временем, Dote Timer способствует развитию чувства общности через учебные и рабочие группы. Пользователи могут общаться в чате, делиться идеями на доске объявлений и мотивировать друг друга вдохновляющими цитатами.

Для личного размышления и организации Dote Timer включает удобную функцию ежедневного дневника. Пользователи могут отслеживать прогресс, записывать мысли и делиться опытом с сообществом.

Создание задач и управление списками дел интуитивно понятно, с возможностью классифицировать задачи, назначать цвета и устанавливать периоды. Активация таймера путем переворачивания телефона обеспечивает удобство использования.

Окно Планы и записи предлагает обзор задач и записанных продолжительностей. Сравните достижения с первоначальными планами. Это дает ценную информацию о достижении целей и общей эффективности управления временем.

Опции настройки в окне Настройки позволяют персонализировать приложение. Настройте время начала дня или недели, выберите предпочтительный язык и тему пользовательского интерфейса, а также удобное резервное копирование и импорт данных.

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