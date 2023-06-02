Street View Live Map Satellite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Priceless Apps Dev
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|5,97 Мб
Street View Live Map Satellite - приложение позволяет вам определять свое местоположение и просматривать здания вокруг вас или в любой точке мира, а также статус трафика и обновленные карты. Также программа помогает просматривать местоположения и получать информацию о данных в реальном времени при планировании маршрута GPS.
Доступен список ближайших магазинов, банкоматов, банков, пекарен, ресторанов, театров и пр. Приложение обеспечивает помощь при вождении, предлагает маршруты проезда и находит места на визуальных картах HD.
Особенности Street View Live Map Satellite:
- Руководство по использованию живых карт.
- Автономное соединение с живой картой (для настройки требуется Интернет).
- Отчет о происшествиях по GPS.
- Просмотр спутниковой карты в реальном времени.
- Наличие инстремента Live maps Street View & Live Street View.
- Небольшой размер и удобный интерфейс.
- Просмотр улиц в реальном времени.
- Глобальная спутниковая карта мира.
- Функциональный поиск.
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