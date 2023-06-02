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Street View Live Map Satellite для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:5,97 Мб
Street View Live Map Satellite скриншот № 1
Street View Live Map Satellite скриншот № 2
Street View Live Map Satellite скриншот № 3
Street View Live Map Satellite скриншот № 4

Street View Live Map Satellite - приложение позволяет вам определять свое местоположение и просматривать здания вокруг вас или в любой точке мира, а также статус трафика и обновленные карты. Также программа помогает просматривать местоположения и получать информацию о данных в реальном времени при планировании маршрута GPS.

Доступен список ближайших магазинов, банкоматов, банков, пекарен, ресторанов, театров и пр. Приложение обеспечивает помощь при вождении, предлагает маршруты проезда и находит места на визуальных картах HD.

Особенности Street View Live Map Satellite:

  • Руководство по использованию живых карт.
  • Автономное соединение с живой картой (для настройки требуется Интернет).
  • Отчет о происшествиях по GPS.
  • Просмотр спутниковой карты в реальном времени.
  • Наличие инстремента Live maps Street View & Live Street View.
  • Небольшой размер и удобный интерфейс.
  • Просмотр улиц в реальном времени.
  • Глобальная спутниковая карта мира.
  • Функциональный поиск.
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