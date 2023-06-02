Street View Live Map Satellite - приложение позволяет вам определять свое местоположение и просматривать здания вокруг вас или в любой точке мира, а также статус трафика и обновленные карты. Также программа помогает просматривать местоположения и получать информацию о данных в реальном времени при планировании маршрута GPS.

Доступен список ближайших магазинов, банкоматов, банков, пекарен, ресторанов, театров и пр. Приложение обеспечивает помощь при вождении, предлагает маршруты проезда и находит места на визуальных картах HD.

Особенности Street View Live Map Satellite: