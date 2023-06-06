SmartWOD Timer - это приложение, которое обеспечивает отслеживание и хронометраж различных тренировок. В главном окне представлен ряд вариантов таймеров на выбор, что позволяет выбрать наиболее подходящий таймер, исходя из своих предпочтений в тренировках.

Одним из наиболее заметных таймеров является вариант AMRAP, когда человек устанавливает лимит времени и стремится выполнить как можно больше раундов в течение этого времени.

Для тех, кто предпочитает структурированный подход, таймер EMOM работает по принципу "каждую минуту по минуте". Задавая определенный интервал, пользователь следит за тем, чтобы упражнения выполнялись через регулярные промежутки времени.

Таймер TABATA особенно полезен для высокоинтенсивных интервальных тренировок. Он позволяет настраивать время работы и отдыха, а также общее количество раундов, что позволяет создать интенсивную и эффективную тренировку.

Другая опция таймера, называемая "ЗА ВРЕМЯ", позволяет измерить время, затраченное на выполнение комплекса упражнений. Установив лимит времени, пользователь может поставить перед собой задачу выполнить как можно больше упражнений за отведенное время.

SmartWOD Timer предлагает гибкие возможности планирования. Пользователи могут комбинировать несколько вариантов таймера для создания индивидуального расписания тренировок.

Кроме того, приложение позволяет добавлять заметки к каждой тренировке, что облегчает отслеживание прогресса и обеспечивает удобный способ внесения корректировок в будущие тренировки. Возможность сохранять временные параметры в виде предустановок еще больше повышает удобство и эффективность приложения.

В разделе "Микс" пользователи могут создать свой собственный поток тренировок, комбинируя различные таймеры. Эта функция позволяет подбирать тренировки в соответствии со своими предпочтениями и целями.

В окне "Настройки" можно настроить звуковые параметры, включая различные типы звуков и возможность включить голосовые напоминания и напоминания в середине тренировки. Пользователи также могут настроить время обратного отсчета по умолчанию, включить мотивационные цитаты, а также удобно создавать резервные копии или восстанавливать данные.