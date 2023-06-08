MP3 Downloader for YouTube для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $11.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoftOrbits
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|94,13 Мб
MP3 Downloader for YouTube - простой в использовании инструмент, который позволяет скачивать любимые материалы с YouTube и воспроизводить их локально, а также просматривать видео с использованиием встроенного плеера.
Загрузка любимых клипов и музыки не требует особых усилий, поскольку инструмент уже имеет интеграцию с YouTube, которая позволяет искать интересующие вас видео прямо в интерфейсе. Просто введите свой поисковый запрос, и программа найдет интересующие вас видео: когда вы найдете то, что стоит скачать, нажмите на значок "Скачать" и приступайте к загрузке. Можно выбрать желаемое качество видео, и программа даже позволяет скачивать только аудиодорожку, что полезно для тех, кто хочет скачивать только музыку.
Что касается других доступных функций, то раздел Downloads позволяет сортировать загруженные медиафайлы, а Player - воспроизводить контент в приложении.
Особенности MP3 Downloader for YouTube:
- Скачивайте трендовую музыку с YouTube всего за несколько кликов.
- Возможность легко загружать как видео-, так и аудиопотоки, сохраняя их в форматах MP3 и MP4 соответственно.
- Позволяет выбирать параметры качества для отдельных файлов и целых плейлистов.
- Встроенный плеер для онлайн-видео на YouTube и загруженных видео- и аудиофайлов.
- Возможность создавать собственные коллекции YouTube для последующего просмотра и скачивания.
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