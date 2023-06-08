MP3 Downloader for YouTube для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $11.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:94,13 Мб
MP3 Downloader for YouTube скриншот № 1
MP3 Downloader for YouTube скриншот № 2
MP3 Downloader for YouTube скриншот № 3
MP3 Downloader for YouTube скриншот № 4

MP3 Downloader for YouTube - простой в использовании инструмент, который позволяет скачивать любимые материалы с YouTube и воспроизводить их локально, а также просматривать видео с использованиием встроенного плеера.

Загрузка любимых клипов и музыки не требует особых усилий, поскольку инструмент уже имеет интеграцию с YouTube, которая позволяет искать интересующие вас видео прямо в интерфейсе. Просто введите свой поисковый запрос, и программа найдет интересующие вас видео: когда вы найдете то, что стоит скачать, нажмите на значок "Скачать" и приступайте к загрузке. Можно выбрать желаемое качество видео, и программа даже позволяет скачивать только аудиодорожку, что полезно для тех, кто хочет скачивать только музыку.

Что касается других доступных функций, то раздел Downloads позволяет сортировать загруженные медиафайлы, а Player - воспроизводить контент в приложении.

Особенности MP3 Downloader for YouTube:

  • Скачивайте трендовую музыку с YouTube всего за несколько кликов.
  • Возможность легко загружать как видео-, так и аудиопотоки, сохраняя их в форматах MP3 и MP4 соответственно.
  • Позволяет выбирать параметры качества для отдельных файлов и целых плейлистов.
  • Встроенный плеер для онлайн-видео на YouTube и загруженных видео- и аудиофайлов.
  • Возможность создавать собственные коллекции YouTube для последующего просмотра и скачивания.
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

скачать Download MasterDownload Master 6.27.1.1699

Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр...

скачать VKMusicVKMusic 4.84.4

VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как...

скачать SteamSteam 16.03.2023

Steam - игровая Интернет-платформа, с помощью которой можно легко скачивать, загружать, играть, обновлять и активировать игры через Интернет...

скачать 4K Video Downloader4K Video Downloader 4.24.3.5420

4K Video Downloader - программа для скачивания видео, аудио и субтитров с YouTube в высоком качестве на ваш компьютер...

скачать OriginOrigin 12.33.0.5290

Origin - беплатное приложение для загрузки видеоигр от Electronic Arts. Это центр цифровых игр, где можно найти потрясающие игры и эксклюзивные предложения...

скачать Youtube Downloader HDYoutube Downloader HD 5.2

Youtube Downloader HD - бесплатная и предельно простая в использовании программа для скачивания...

Отзывы о программе MP3 Downloader for YouTube

Admin

Отзывов о программе MP3 Downloader for YouTube 1.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв