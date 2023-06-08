Moonly - это мобильное приложение, созданное для пользователей Android, которое предлагает уникальные возможности для следования ритму Луны и использования восточного календаря, который считается более точным по сравнению с западным календарем.

Основные функции Moonly включают в себя:

Лунный Календарь: В приложении предоставляется подробный Лунный Календарь, который поможет вам синхронизировать свою жизнь с фазами Луны. Вы сможете узнать, в какой фазе находится Луна каждый день, а также получить информацию о лунных аспектах, таких как рост, спад, полнолуние и новолуние.

Аффирмации: Каждый день приложение предлагает персональные позитивные установки, которые помогут вам настроиться на позитивный лад и повысить вашу энергию и настроение.

Руны: В Moonly вы сможете изучать древние символы рун, которые содержат мудрость и символику. Приложение предоставляет информацию о значениях каждой руны, а также позволяет вам проводить различные рунические расклады и интерпретировать их значения.

Мудрость: Вы сможете читать интересные статьи о мистической и духовной мудрости, связанной с Луной, рунами и другими древними символами. Это поможет вам расширить свои знания и глубже понять эти темы.

Ритуалы: В приложении также представлены ритуалы, связанные с Луной, которые помогут вам в практике исцеления и духовного развития. Вы сможете узнать о различных ритуалах и их рекомендуемых временах проведения в соответствии с фазами Луны.

Исцеление: Moonly предлагает звуки для медитаций и поддержания ментального здоровья. Вы сможете слушать специальные звуковые треки, созданные опытными мастерами, которые способствуют расслаблению, умиротворению и гармонии.

В целом, Moonly - Лунный Календарь - это полноценный инструмент для тех, кто интересуется Луной, рунами и духовным развитием. Приложение предлагает разнообразные функции, помогающие вам настроиться на позитивный лад, получить мудрость и проводить ритуалы в соответствии с фазами Луны.