Moonly для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.146 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cosmic Vibrations
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|75,25 Мб
Moonly - это мобильное приложение, созданное для пользователей Android, которое предлагает уникальные возможности для следования ритму Луны и использования восточного календаря, который считается более точным по сравнению с западным календарем.
Основные функции Moonly включают в себя:
- Лунный Календарь: В приложении предоставляется подробный Лунный Календарь, который поможет вам синхронизировать свою жизнь с фазами Луны. Вы сможете узнать, в какой фазе находится Луна каждый день, а также получить информацию о лунных аспектах, таких как рост, спад, полнолуние и новолуние.
- Аффирмации: Каждый день приложение предлагает персональные позитивные установки, которые помогут вам настроиться на позитивный лад и повысить вашу энергию и настроение.
- Руны: В Moonly вы сможете изучать древние символы рун, которые содержат мудрость и символику. Приложение предоставляет информацию о значениях каждой руны, а также позволяет вам проводить различные рунические расклады и интерпретировать их значения.
- Мудрость: Вы сможете читать интересные статьи о мистической и духовной мудрости, связанной с Луной, рунами и другими древними символами. Это поможет вам расширить свои знания и глубже понять эти темы.
- Ритуалы: В приложении также представлены ритуалы, связанные с Луной, которые помогут вам в практике исцеления и духовного развития. Вы сможете узнать о различных ритуалах и их рекомендуемых временах проведения в соответствии с фазами Луны.
- Исцеление: Moonly предлагает звуки для медитаций и поддержания ментального здоровья. Вы сможете слушать специальные звуковые треки, созданные опытными мастерами, которые способствуют расслаблению, умиротворению и гармонии.
В целом, Moonly - Лунный Календарь - это полноценный инструмент для тех, кто интересуется Луной, рунами и духовным развитием. Приложение предлагает разнообразные функции, помогающие вам настроиться на позитивный лад, получить мудрость и проводить ритуалы в соответствии с фазами Луны.
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