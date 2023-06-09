Photo Background Remover для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.99
|Ограничение:
|10 дней
|Версия:
|5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoftOrbits
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35,65 Мб
Photo Background Remover - приложение, которое позволяет удалить фон фотографий распространенных форматов, включая JPG и PNG, а также добавлять водяные знаки с текстом или логотипом.
Как следует из названия, с его помощью можно удалять фоны изображений практически любого распространенного формата. Программа может загружать JPG, BMP, PNG и GIF, хотя сложность работы во многом зависит от фактических элементов фотографии, а не от формата, используемого для их хранения. В этом отношении программа лучше всего работает с простыми задачами, а более сложные операции следует выполнять в более сложных инструментах.
Существует множество приложений, претендующих на выполнение точно таких же задач, и объективный анализ показывает следующее: в качестве сильной стороны можно отметить двойной метод загрузки документов - пользователи могут загружать либо отдельные файлы, либо целые папки. Маски типов файлов жестко закодированы в программе, поэтому в действительности можно нацеливаться на папки с несколькими документами, а не только мультимедийными. В качестве альтернативы ручному поиску элементов можно просто перетаскивать файлы на инструмент.
Можно использовать пакетный режим для быстрой обработки целых папок. Другой примечательной особенностью является возможность удаления фона изображений вручную или автоматически. Для последней цели доступна функция "Пакетный режим", которая требует только ввода правильного пути назначения.
Если вы выбираете ручной метод, два маркера используются для обозначения элементов, которые необходимо удалить, и тех, которые нужно оставить. По умолчанию приложение заменяет стертые элементы прозрачным фоном, но это можно настроить. В качестве вспомогательного инструмента можно разместить водяные знаки в виде текста или логотипа.
В заключение, Photo Background Remover - это простой, но практичный инструмент для тех, кто владеет большими мультимедийными библиотеками. Он позволяет удалять выбранные элементы фона, сохраняя при этом определенные объекты переднего плана.
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Admin
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