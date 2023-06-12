AWZ Screen Recorder - приложение, которое предлагает удобный набор функций для записи видео с компьютера. Доступно несколько режимов записи для фиксации действий на экране. Вы можете легко записывать онлайн-встречи, игровые процессы, видео с YouTube, онлайн-курсы и т.д. Более того, встроенный видеоредактор облегчает аннотирование записанных видео.

При запуске приложения открывается доступный интерфейс, в котором с первого взгляда можно увидеть большинство основных функций. Учитывая тот факт, что большинство подключенных к Интернету устройств - это смартфоны, а также рост популярности таких сервисов, как YouTube Shorts, Tiktok и Instagram, у пользователей есть возможность выбрать соотношение сторон, которое лучше всего подходит для платформы, на которую они хотят загрузить видео, избегая тем самым проблем с совместимостью или обрезанных фрагментов видео.

Те, кто ищет способ создания подробных руководств по нишевым программам, найдут большое применение встроенным инструментам аннотации, чтобы подчеркнуть конкретные шаги, необходимые для активации различных функций приложения. Тестировщики оборудования, тестирующие такие продукты, как контроллеры, также выиграют от включения поддержки наложения веб-камеры при демонстрации ее использования в определенных видеоиграх.

Наконец, чтобы не загромождать систему сложными пакетами редактирования, AWZ Screen Recorder поставляется с легким видеоредактором, который позволяет обрезать полученные файлы и добавлять титры, когда другие источники звука заглушают ваш голос.

Независимо от того, хотите ли вы создать всеобъемлющие учебники, обзор программ или запечатлеть игровые сессии, доступный интерфейс и возможности настройки AWZ Screen Recorder могут пригодиться вам в конкретном случае.

Особенности AWZ Screen Recorder: