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SwifDoo PDF для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $16.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,91 Мб
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SwifDoo PDF - полноценное PDF решение для тех, кто ищет доступный и многофункциональный инструмент, который поможет им управлять своими PDF файлами. SwifDoo PDF позволяет управлять PDF и интегрирует аннотирование документов, позволяя вам настраивать ваши файлы (редактировать их и/или добавлять изображение), делать заметки для других пользователей/коллег, выделять определенные области PDF, вставлять комментарии или добавлять штампы документа.

Кроме того, в левой части экрана можно настроить боковую панель для отображения закладок документа (с текстовыми ярлыками для удобства поиска), эскизов файлов или индикаторов аннотаций. Важно упомянуть и о возможностях конвертирования: вам предоставляется возможность выбрать один или несколько PDF-файлов и выполнить пакетное преобразование в Word, Excel, PPT, изображения или отсканированные копии. С другой стороны, вы можете дополнительно загрузить файлы CAD, документы MS Office или изображения, которые могут быть преобразованы в PDF.

Также, SwifDoo PDF подходит для сжатия больших файлов (в HD, стандартном или обычном качестве) и позволяет предварительно просматривать размер выходного файла. С помощью SwifDoo PDF вы можете защитить свои PDF-файлы паролем, создавать, сохранять и вставлять подписи к документам, а также добавлять водяные знаки на свои файлы. Функция водяного знака позволяет писать и настраивать текст, а также выбирать его расположение, ориентацию и непрозрачность. Кроме того, вы можете загружать водяные знаки и просматривать каждую страницу PDF-файла с водяными знаками до внесения изменений.

В заключение, SwifDoo PDF - это умная программа, позволяющая манипулировать содержимым различными способами. Программа не требовательна к ресурсам вашей системы и предлагает приятный пользовательский интерфейс.

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