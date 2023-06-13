SwifDoo PDF для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $16.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AWZware
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,91 Мб
SwifDoo PDF - полноценное PDF решение для тех, кто ищет доступный и многофункциональный инструмент, который поможет им управлять своими PDF файлами. SwifDoo PDF позволяет управлять PDF и интегрирует аннотирование документов, позволяя вам настраивать ваши файлы (редактировать их и/или добавлять изображение), делать заметки для других пользователей/коллег, выделять определенные области PDF, вставлять комментарии или добавлять штампы документа.
Кроме того, в левой части экрана можно настроить боковую панель для отображения закладок документа (с текстовыми ярлыками для удобства поиска), эскизов файлов или индикаторов аннотаций. Важно упомянуть и о возможностях конвертирования: вам предоставляется возможность выбрать один или несколько PDF-файлов и выполнить пакетное преобразование в Word, Excel, PPT, изображения или отсканированные копии. С другой стороны, вы можете дополнительно загрузить файлы CAD, документы MS Office или изображения, которые могут быть преобразованы в PDF.
Также, SwifDoo PDF подходит для сжатия больших файлов (в HD, стандартном или обычном качестве) и позволяет предварительно просматривать размер выходного файла. С помощью SwifDoo PDF вы можете защитить свои PDF-файлы паролем, создавать, сохранять и вставлять подписи к документам, а также добавлять водяные знаки на свои файлы. Функция водяного знака позволяет писать и настраивать текст, а также выбирать его расположение, ориентацию и непрозрачность. Кроме того, вы можете загружать водяные знаки и просматривать каждую страницу PDF-файла с водяными знаками до внесения изменений.
В заключение, SwifDoo PDF - это умная программа, позволяющая манипулировать содержимым различными способами. Программа не требовательна к ресурсам вашей системы и предлагает приятный пользовательский интерфейс.
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