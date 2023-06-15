CrystalSound для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $8.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NamiTech
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|274,13 Мб
CrystalSound - приложение, которое с помощью ИИ стремится устранить фоновый шум и очистить ваш голос, добавив всевозможные эффекты, а также отфильтровать фоновый шум выше определенного порога громкости.
Большинство операций с программой сводится к переключению ее функций через значок в трее. По сути, с этого момента все просто: выберите микрофон, который вы используете, и включите функцию улучшения голоса с помощью искусственного интеллекта.
Функции ИИ в программе начнут действовать при следующем использовании микрофона. Программа разработана для работы с основными платформами видеоконференций, поэтому интеграция должна быть интуитивно понятной и беспроблемной.
Некоторые базовые конфигурации могут управляться в меню Настройки. Вы можете отключить выравнивание громкости, если вам кажется, что громкость вашего микрофона слишком низкая, а также изменить уровень разрядки динамиков, если вам кажется, что ваш голос звучит слишком искусственно. Сдвиг высоты тона, реверберация и эффект роботизированного голоса также могут быть включены пользователем.
Алгоритмы искусственного интеллекта хорошо справляются с подавлением фоновых шумов, а в некоторых случаях даже полностью избавляются от них. Но применение всех этих эффектов означает, что ваш голос может звучать немного приглушенно, хотя бы из-за того, как алгоритм справляется с фильтрацией фонового шума.
Есть также функция под названием Только мой голос, которая требует от пользователя зарегистрировать свой идентификатор голоса. Для этого нужно зарегистрировать свой голос в базе данных программы, чтобы помочь ИИ лучше работать с вашим голосом.
В целом, CrystalSound может подойти пользователям, которые общаются в голосовом чате в шумной обстановке. Несмотря на некоторые недостатки, алгоритмы искусственного интеллекта могут быть использованы для подавления фонового шума.
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