CrystalSound - приложение, которое с помощью ИИ стремится устранить фоновый шум и очистить ваш голос, добавив всевозможные эффекты, а также отфильтровать фоновый шум выше определенного порога громкости.

Большинство операций с программой сводится к переключению ее функций через значок в трее. По сути, с этого момента все просто: выберите микрофон, который вы используете, и включите функцию улучшения голоса с помощью искусственного интеллекта.

Функции ИИ в программе начнут действовать при следующем использовании микрофона. Программа разработана для работы с основными платформами видеоконференций, поэтому интеграция должна быть интуитивно понятной и беспроблемной.

Некоторые базовые конфигурации могут управляться в меню Настройки. Вы можете отключить выравнивание громкости, если вам кажется, что громкость вашего микрофона слишком низкая, а также изменить уровень разрядки динамиков, если вам кажется, что ваш голос звучит слишком искусственно. Сдвиг высоты тона, реверберация и эффект роботизированного голоса также могут быть включены пользователем.

Алгоритмы искусственного интеллекта хорошо справляются с подавлением фоновых шумов, а в некоторых случаях даже полностью избавляются от них. Но применение всех этих эффектов означает, что ваш голос может звучать немного приглушенно, хотя бы из-за того, как алгоритм справляется с фильтрацией фонового шума.

Есть также функция под названием Только мой голос, которая требует от пользователя зарегистрировать свой идентификатор голоса. Для этого нужно зарегистрировать свой голос в базе данных программы, чтобы помочь ИИ лучше работать с вашим голосом.

В целом, CrystalSound может подойти пользователям, которые общаются в голосовом чате в шумной обстановке. Несмотря на некоторые недостатки, алгоритмы искусственного интеллекта могут быть использованы для подавления фонового шума.