Diary with Lock для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.013.GP | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:16,6 Мб
Diary with Lock скриншот № 1
Diary with Lock скриншот № 2
Diary with Lock скриншот № 3
Diary with Lock скриншот № 4

Diary with Lock - бесплатное приложение для ведения дневника, которое обладает широкими возможностями и простотой использования. Программа позволяет вам записывать свои мысли и ежедневные заметки, а также защищать их с помощью блокировки графическим ключом, PIN-кодом или отпечатком пальца.

Данное приложение уделяет большое значение безопасности и конфиденциальности. Вы сможете установить блокировку с помощью графического ключа, PIN-кода или отпечатка пальца, обеспечивая высокий уровень защиты. Если вы забудете пароль, приложение предоставит вам подсказку или возможность восстановления пароля через электронную почту.

В приложении вы также найдете множество возможностей для индивидуализации своих записей и тем. Вы сможете выбрать стильные шрифты, фоны, смайлики и добавить личные фотографии. Отслеживайте свои настроения в представлении календаря и выбирайте темы приложения, чтобы оформить дневник по своему вкусу.

Программа поддерживает различные сценарии использования. Вы можете записывать свои ежедневные мысли, сохранять воспоминания с фотографиями или планировать предстоящие мероприятия.

Для удобства предоставлен простой поиск и уведомления. Вы сможете легко найти записи по дате, ключевым словам, картинкам или тегам. Приложение отображает время и дату в различных форматах, а также позволяет настроить уведомления, чтобы развить привычку вести дневник.

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