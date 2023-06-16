Diary with Lock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.013.GP | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|16,6 Мб
Diary with Lock - бесплатное приложение для ведения дневника, которое обладает широкими возможностями и простотой использования. Программа позволяет вам записывать свои мысли и ежедневные заметки, а также защищать их с помощью блокировки графическим ключом, PIN-кодом или отпечатком пальца.
Данное приложение уделяет большое значение безопасности и конфиденциальности. Вы сможете установить блокировку с помощью графического ключа, PIN-кода или отпечатка пальца, обеспечивая высокий уровень защиты. Если вы забудете пароль, приложение предоставит вам подсказку или возможность восстановления пароля через электронную почту.
В приложении вы также найдете множество возможностей для индивидуализации своих записей и тем. Вы сможете выбрать стильные шрифты, фоны, смайлики и добавить личные фотографии. Отслеживайте свои настроения в представлении календаря и выбирайте темы приложения, чтобы оформить дневник по своему вкусу.
Программа поддерживает различные сценарии использования. Вы можете записывать свои ежедневные мысли, сохранять воспоминания с фотографиями или планировать предстоящие мероприятия.
Для удобства предоставлен простой поиск и уведомления. Вы сможете легко найти записи по дате, ключевым словам, картинкам или тегам. Приложение отображает время и дату в различных форматах, а также позволяет настроить уведомления, чтобы развить привычку вести дневник.
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