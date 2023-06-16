Diary with Lock - бесплатное приложение для ведения дневника, которое обладает широкими возможностями и простотой использования. Программа позволяет вам записывать свои мысли и ежедневные заметки, а также защищать их с помощью блокировки графическим ключом, PIN-кодом или отпечатком пальца.

Данное приложение уделяет большое значение безопасности и конфиденциальности. Вы сможете установить блокировку с помощью графического ключа, PIN-кода или отпечатка пальца, обеспечивая высокий уровень защиты. Если вы забудете пароль, приложение предоставит вам подсказку или возможность восстановления пароля через электронную почту.

В приложении вы также найдете множество возможностей для индивидуализации своих записей и тем. Вы сможете выбрать стильные шрифты, фоны, смайлики и добавить личные фотографии. Отслеживайте свои настроения в представлении календаря и выбирайте темы приложения, чтобы оформить дневник по своему вкусу.

Программа поддерживает различные сценарии использования. Вы можете записывать свои ежедневные мысли, сохранять воспоминания с фотографиями или планировать предстоящие мероприятия.

Для удобства предоставлен простой поиск и уведомления. Вы сможете легко найти записи по дате, ключевым словам, картинкам или тегам. Приложение отображает время и дату в различных форматах, а также позволяет настроить уведомления, чтобы развить привычку вести дневник.