Math Tests - обучающее приложение для изучения математики для учеников начальной и средней школы. Повысьте уровень владения математикой с помощью тысяч тестов с несколькими вариантами ответов.

Упражнения идеально подходят для лучшего владения математикой, а также подходят для детей и взрослых. Чтобы охватить всю учебную программу, приложение также включает в себя делимость, отрицательные числа, уравнения, неравенства, геометрию, степени и показатели, алгебру, дроби, теорию множеств и функции.

Приссутствуют следующие упражнения: