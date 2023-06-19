Math Tests для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26,51 Мб
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Math Tests - обучающее приложение для изучения математики для учеников начальной и средней школы. Повысьте уровень владения математикой с помощью тысяч тестов с несколькими вариантами ответов.

Упражнения идеально подходят для лучшего владения математикой, а также подходят для детей и взрослых. Чтобы охватить всю учебную программу, приложение также включает в себя делимость, отрицательные числа, уравнения, неравенства, геометрию, степени и показатели, алгебру, дроби, теорию множеств и функции.

Приссутствуют следующие упражнения:

  • сложение и вычитание;
  • основные геометрические фигуры;
  • долгое умножение и деление;
  • десятичная система и числовое значение;
  • метрические и стандартные единицы измерения США (время, длина, вес, объем, площадь);
  • порядок действий;
  • округление чисел;
  • римские цифры и греческий алфавит;
  • дроби и десятичные знаки.

 

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