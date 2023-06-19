Math Tests для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Eductify
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26,51 Мб
Math Tests - обучающее приложение для изучения математики для учеников начальной и средней школы. Повысьте уровень владения математикой с помощью тысяч тестов с несколькими вариантами ответов.
Упражнения идеально подходят для лучшего владения математикой, а также подходят для детей и взрослых. Чтобы охватить всю учебную программу, приложение также включает в себя делимость, отрицательные числа, уравнения, неравенства, геометрию, степени и показатели, алгебру, дроби, теорию множеств и функции.
Приссутствуют следующие упражнения:
- сложение и вычитание;
- основные геометрические фигуры;
- долгое умножение и деление;
- десятичная система и числовое значение;
- метрические и стандартные единицы измерения США (время, длина, вес, объем, площадь);
- порядок действий;
- округление чисел;
- римские цифры и греческий алфавит;
- дроби и десятичные знаки.
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