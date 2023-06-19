Rhythm Trainer - эффективный инструмент, позволяющий быстро довести до автоматизма базовые ритмические навыки, вне зависимости от инструмента, на котором вы играете. Присутствует встроенный метроном.

Короткие занятия, проверенные упражнения и индивидуальная скорость обучения не дадут скучать и обеспечат максимальный прогресс каждый день.

В том случае, если у вас есть музыкальный инструмент с поддержкой MIDI (MIDI-клавиатура, цифровое фортепиано, синтезатор, ударная установка и пр.), то вы можете использовать его в качестве устройства ввода. Подключите устройство к телефону и развивайте чувство ритма в сочетании с техникой игры на музыкальном инструменте (необходим телефон с ОС Android 6 (или новее) и поддерживающий подключение MIDI-устройств, а также OTG-адаптер (или кабель)).

Rhythm Trainer поможет вам: