Rhythm Trainer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.2302051943 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Demax
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,94 Мб
Rhythm Trainer - эффективный инструмент, позволяющий быстро довести до автоматизма базовые ритмические навыки, вне зависимости от инструмента, на котором вы играете. Присутствует встроенный метроном.
Короткие занятия, проверенные упражнения и индивидуальная скорость обучения не дадут скучать и обеспечат максимальный прогресс каждый день.
В том случае, если у вас есть музыкальный инструмент с поддержкой MIDI (MIDI-клавиатура, цифровое фортепиано, синтезатор, ударная установка и пр.), то вы можете использовать его в качестве устройства ввода. Подключите устройство к телефону и развивайте чувство ритма в сочетании с техникой игры на музыкальном инструменте (необходим телефон с ОС Android 6 (или новее) и поддерживающий подключение MIDI-устройств, а также OTG-адаптер (или кабель)).
Rhythm Trainer поможет вам:
- Развить чувство ритма.
- Легко понимать и повторять ритмы на слух.
- Точно играть ритмические партии с листа.
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