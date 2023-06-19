Rhythm Trainer для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.2302051943 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,94 Мб
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Rhythm Trainer - эффективный инструмент, позволяющий быстро довести до автоматизма базовые ритмические навыки, вне зависимости от инструмента, на котором вы играете. Присутствует встроенный метроном.

Короткие занятия, проверенные упражнения и индивидуальная скорость обучения не дадут скучать и обеспечат максимальный прогресс каждый день.

В том случае, если у вас есть музыкальный инструмент с поддержкой MIDI (MIDI-клавиатура, цифровое фортепиано, синтезатор, ударная установка и пр.), то вы можете использовать его в качестве устройства ввода. Подключите устройство к телефону и развивайте чувство ритма в сочетании с техникой игры на музыкальном инструменте (необходим телефон с ОС Android 6 (или новее) и поддерживающий подключение MIDI-устройств, а также OTG-адаптер (или кабель)).

Rhythm Trainer поможет вам:

  • Развить чувство ритма.
  • Легко понимать и повторять ритмы на слух.
  • Точно играть ритмические партии с листа.
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