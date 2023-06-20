PixVis Subtitler для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PixVis
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|272,41 Мб
PixVis Subtitler - утилита на основе искусственного интеллекта, предназначенная для синхронизации и редактирования файлов субтитров.
PixVis Subtitler не нужно устанавливать, что является одним из его преимуществ. Приложение запускается сразу же после двойного щелчка на основном исполняемом файле. Как только вы его запустите, появится удобное главное окно.
Интуитивно понятно, что сначала нужно открыть видеофайл. Встроенный видеоплеер загружает клип, и вам задается вопрос, должно ли приложение создать визуальный ряд аудио - процесс, продолжительность которого зависит от длины видео. Поддерживаются распространенные форматы файлов: SRT, SUB, SSA. Далее следует приступить к созданию субтитров. Вы можете сделать это как вручную, так и автоматически, как описано ниже.
PixVis Subtitler позволяет вам использовать специальный редактор для добавления строк и синхронизации субтитров с аудио. Эта операция довольно утомительна, поэтому вместо нее можно использовать автоматический генератор субтитров, особенно если речь идет о большом видео.
Генератор субтитров на основе искусственного интеллекта позволяет выбрать чувствительность распознавания. Хотя это может занять больше времени, вы также можете выбрать распознавание речи и транскрипцию в текст. Другими словами, вам нужно только нажать кнопку, и файл субтитров будет готов.
Благодаря функциональности, основанной на искусственном интеллекте, PixVis Subtitler может генерировать субтитры для любого видео с минимальными усилиями с вашей стороны. Он также может использоваться для синхронизации субтитров со звуком и оптимизации синхронизации текста, перевода субтитров на другие языки, проверки орфографии текста и прикрепления субтитров к видео. С ее помощью вы сможете создать субтитры для своих видео в считанные минуты.
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